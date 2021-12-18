Министр правительства в Киеве заявил, что Украине грозит «тонна» пророссийской дезинформации перед возможным вторжением | Мировые новости

По словам министра информации Украины, Украине грозят «десятки тонн» пророссийской дезинформации, направленной на оправдание ложных претензий Москвы в отношении региона и смягчение почвы перед возможным новым вторжением.

Александр Такашенко сказал, что его страна уже находится под постоянной атакой антиукраинских фальшивых новостей, распространяемых через телевизионные каналы, газеты и сайты социальных сетей, связанных с Россией, на фоне растущей международной обеспокоенности угрозой крупномасштабного российского военного наступления.

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Александр Ткаченко говорит, что его страна уже подвергается постоянным атакам антиукраинских фейковых новостей.



Он сказал, что призвал Sky News выступить против лжи Украины, но сказал, что потребуется время, чтобы научить тех, кто не сразу понял, что сообщения в Twitter, Facebook или Telegram, которые они читают, вводят в заблуждение или вводят в заблуждение.

Информационная война России продолжается

«Они (Россия) создают что-то вроде фальшивого стекла», — сказал он в столичном Киеве Министерству культуры и информационной политики.

«Когда смотришь в зеркало, обычно видишь красивое лицо … но они создали пузырь, в котором оно действительно отличалось от того, что на самом деле происходило на земле.

«Эта информационная война со стороны России продолжается по сей день».

В 2014 году президент Владимир Путин ошеломил мир, открыв огонь по украинскому Крымскому полуострову.

Операция, которая проходила в серой зоне на пороге обычной войны, была окутана фейковыми и искаженными новостями, которые ложно изображали ее как внутреннее восстание против антироссийских настроений в Киеве.

Многие западные правительства не осознавали этого, пока не стало слишком поздно.

Пророссийские повстанцы на востоке страны были менее успешными, поскольку украинские силы смогли ограничить оккупацию территории, но конфликт — и дезинформация — никогда не прекращались.

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На видео видно, как украинские пограничники стреляют по мигрантам, пытающимся въехать в Украину из Беларуси.



Москва ‘использует фейковые новости для легитимации своих действий’

Министр заявил, что количество фейковых новостей растет в соответствии с новой напряженностью, так как тревога Запада усилилась за последние несколько недель, поскольку около 100 000 российских солдат и оружия были сосредоточены возле границы с Украиной.

«Когда возникает какой-либо острый политический вопрос, да, мы видим десяток тонн дезинформации, исходящей из различных источников», — сказал бывший журналист г-н Такченко.

На вопрос, думал ли он, что Кремль смягчает ситуацию, используя ложные новости перед фактическим физическим вторжением в Украину, он ответил: «Конечно. Но я думаю, что первая причина, по которой они используют эту дезинформацию, — это придать законность тому, что они делают. на международной арене, что они делают, что пытаются сделать — угрожать Украине или оккупировать нашу территорию.

«Так что для них это своего рода защита: как создать законную оккупацию Украины».

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Журналист в Украине использовал видео, чтобы опровергнуть обвинения в фейковых новостях из России



Украинские политики и журналисты опровергли фейковые новости

Еще одно использование фейковых новостей — подрыв власти украинского правительства или ложное обвинение Украины в провокации, что затем может быть использовано Москвой в качестве предлога для военных действий.

Одним из таких возможных примеров является появившееся в сети в начале этого месяца видео, в котором утверждалось, что украинские пограничники стреляли по иммигрантам, пытавшимся проникнуть в Украину из Беларуси.

Министр назвал видео фальшивым. Его министерство опровергло.

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Украинские журналисты и активисты социальных сетей также играют определенную роль в противодействии дезинформации.

Они вместе с другими организациями по всей Европе создают фальшивые новостные статьи, сообщения в социальных сетях и видео.

Алена Романюк, журналист и влогер, вместе с коллегами создала веб-сайт, чтобы подчеркнуть свою веру в десятки лжи и манипуляций в длинной статье об Украине президента Путина, опубликованной в июльском Кремле.

«Это как путеводитель по нашей истории и нашей культуре», — сказал он о статье Путина. «Это было страшно.»