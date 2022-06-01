Министр России по продовольственному кризису

Война между Россией и Украиной: Россия и Украина производят около 30 процентов мировых запасов пшеницы.

Москва:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что Запад и Киев несут ответственность за урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного конфликтом в Украине.

Вторжение России в Украину и санкции Запада нарушили поставки пшеницы и других товаров из обеих стран, что вызвало опасения по поводу риска голода во всем мире.

Западные страны «создали множество искусственных проблем, закрыв свои порты для российских судов и нарушив логистические и финансовые цепочки», — заявил Лавров журналистам во время визита в Бахрейн.

«Им нужно серьезно подумать, что для них важнее: пиариться в вопросе продовольственной безопасности или предпринимать конкретные шаги по решению этого вопроса», — добавил он.

Лавров призвал Украину обезвредить мины в своих территориальных водах, чтобы суда могли безопасно проходить через Черное и Азовское моря.

«Если проблема с разминированием будет решена… ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход этих кораблей в Средиземное море», — сказал Лавров.

Россия и Украина производят около 30 процентов мировых поставок пшеницы.

Президент Владимир Путин в понедельник заявил своему посланнику в Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва готова работать с Анкарой, чтобы освободить морские перевозки из Украины, и возложил вину за глобальную нехватку продовольствия на «узкую» политику Запада.

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