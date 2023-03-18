Министр России: Россия и Иран продвигают важные соглашения, несмотря на давление — РТ на русском — Tasnim News Agency

Выступая на 29-й Международной выставке путешествий и гостеприимства MITT, Решетников сообщил, что идет строительство второй очереди Бушерской АЭС, разработка нефтяных месторождений и модернизация железнодорожного сообщения.

Он также указал, что на повестке дня стоит строительство железнодорожного участка Рашт-Астара, так как это необходимый шаг в усилении роли транспортного коридора север-юг.

По словам Решетникова, Иран является важным партнером для России, и две страны добились хороших результатов в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Российский министр сообщил, что страны уже много лет ведут диалог на уровне глав государств, правительств и парламентариев на основе взаимного уважения и доверия, добавив, что достигнуты хорошие результаты в продвижении торгово-экономического сотрудничества.

«В прошлом году был достигнут рекордный уровень по объему товарооборота. За последние три года он увеличился в 2,5 раза благодаря работе Межправительственной комиссии, а также развитию партнерских отношений между компаниями. Это сотрудничество во многом было подстегивается реализацией Временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским (экономическим) союзом и Ираном. Мы планируем вскоре подписать полное соглашение».