Министр России Сергей Лавров покидает G20 из-за презрения к фотографиям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров устроил бунт и рано вернулся домой после того, как другие дипломаты высмеяли его в Саммит G20 — Который отказался сделать с ним групповое фото о вторжении его страны в Украину.

Министры иностранных дел, которые встретились на Бали, Индонезия, на этой неделе, не сделали групповое фото в духе традиционной «семьи» после того, как некоторые из них, как сообщается, отказались сфотографироваться с главным посланником Владимира Путина.

Японское информационное агентство Киодо Она сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен руководил фотобойкотом.

Блинкен и другие западные чиновники также решили пропустить прием в четверг, потому что там был Лавров. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что понимает и уважает их решение.

«Мы говорим о попытке создать комфортную ситуацию для всех», — сказал Марсуди журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен игнорировал Лаврова во время встреч, а затем публично обвинил Россию в краже украинского зерна. ПУЛ / AFP через Getty Images

На вопрос журналистов, почему нет группового фото, Лавров отрезал: «Я никого не приглашал сфотографироваться со мной».

На саммите высокого уровня на Бали доминировала украинская война и ее влияние на продовольственную и энергетическую безопасность, и она обсуждалась почти на всех двусторонних встречах.

В начале дневных событий раздались крики «когда вы собираетесь остановить войну» и «почему вы не прекратите войну», когда Лавров пожал руку Марсуди, что ознаменовало зловещее начало его грубости.

Лавров как минимум дважды выходил из сессии и собирался покинуть саммит в пятницу. Альянс dpa / Изображение через Getty I

Лавров посетовал, что западные министры «почти сразу растерялись, как только взяли слово, из-за оголтелой критики РФ ситуации на Украине».

«Агрессоры», «оккупанты», «оккупанты» — мы много чего сегодня слышали», — сказал Лавров.

Несмотря на то, что Блинкен и Лавров впервые после вторжения в Украину 24 февраля сидели за одним столом для совещаний, они явно игнорировали друг друга.

Лавров, который разговаривал здесь с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, пожаловался, что западные дипломаты занимаются «бешеной критикой» России. AFP через Getty Images

«Как вы знаете, не мы отказались от всех контактов», — сказал Лавров журналистам после первого сеанса. Это были Соединенные Штаты. Это все, что я могу сказать. И мы не гонимся за теми, кто предлагает встречи. Если они не хотят говорить, это их выбор».

Когда подошла его очередь говорить, Блинкин открыто обвинил Россию в краже миллионов тонн украинского зерна.

Обращаясь непосредственно к России, он сказал нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его таблетки не твои таблетки. Почему порты заблокированы? Об этом заявил неназванный западный чиновник.

Чиновник сказал, что Лаврова в это время в комнате не было.

Как сообщается, Блинкен (слева) возглавил бойкот традиционных групповых фотографий, потому что он и другие дипломаты не хотели фотографироваться с Лавровым. Рейтер

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на встрече виртуально, заявив, что Россия разыгрывает «Голодные игры» через блокаду украинского порта на Черном море.

Посол Украины в Индонезии сообщил, что Лавров снова вышел из комнаты во время выступления.

После хаотичного фотографирования Лавров заявил о своем намерении покинуть вершину досрочно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила немецкому информационному агентству (dpa), что Лавров будет отсутствовать на дневных встречах и официальном обеде в пятницу вечером.

Верховный представитель ЕС по внешней политике сказал, что Лавров не присутствовал на большей части дневного заседания, и после своего выступления покинул комнату.

Жозеп Боррель сообщил журналистам, что Лавров говорил и не ждал дальнейших замечаний, что «было не очень уважительным».

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