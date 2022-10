Министр: Российским и белорусским спортсменам нет места в мировом спорте | Новости

«В случае, если война России с Украиной будет продолжаться более восьми месяцев и обострится в последнее время, наша поддержка Украины должна быть сильнее, чем когда-либо», — сказал Ринсало.

«Это означает, что мы не пойдем ни на какие уступки с нашими нынешними установленными процедурами в отношении страны-агрессора, напротив, мы должны продолжать всячески давить на Россию, чтобы прекратить войну против Украины», — продолжил Ренслоу.

«Немыслимо, чтобы они могли стоять бок о бок [with sportspeople from other countries] На международной спортивной арене, в то же время в Украине происходят преднамеренные нападения на простых людей, их дома и гражданскую инфраструктуру. «Ограничения должны оставаться до тех пор, пока продолжается война против Украины», — сказал Ринсало.

Ренслу сказал, что любое ослабление ограничений, позволяющее спортсменам из России и Беларуси, которые выступают против вторжения в Украину, участвовать в соревнованиях, поставит украинских спортсменов в очень затруднительное положение.

Выступление на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в среду«Мы не будем красить всех под одну гребенку из-за действий их правительства», — заявил Томас Бах, раскритиковав при этом представителя Дании за то, что в своем шоу российские участники назывались «русскими».

Он призвал к продолжению санкций против обеих стран, заявив, что в олимпийском духе было разрешено спортсменам-оппозиционерам из обеих стран участвовать в соревнованиях.

Сообщается, что делегаты из России и Белоруссии изначально не присутствовали на собрании, которое проходило в Сеуле, Южная Корея, или, по крайней мере, отсутствовали флаги обеих стран — позже на их столы были добавлены национальные флаги.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

