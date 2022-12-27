Министр: Россияне могут нанести серьезный ущерб украинским энергосистемам в новогодние праздники

В новогодние праздники Россия может попытаться нанести сильный удар по украинской энергосистеме. При отсутствии каких-либо новых повреждений сети украинцы смогут наслаждаться несколькими днями без отключения электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галушенко в эфире национального телевидения, передает Укринформ.

«Русские не отказались от атак на энергосистему. Они привязаны к определенным датам. Возможно, новый год будет одной из тех дат, когда они попытаются максимально разрушить нашу энергосистему», — сказал он.

В то же время Галущенко подчеркнул, что сложно оценить масштаб бомбардировки или возможный ущерб. Однако он отметил, что возлагает надежды на Вооруженные силы Украины, которые, как свидетельствуют недавние бомбежки, очень эффективно защищают небо над Украиной.

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Между тем министр отметил, что украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного электроснабжения по случаю новогодних праздников, если не произойдет новых массовых забастовок. По словам чиновника, ситуация в энергетике с каждым днем ​​улучшается: есть возможность наращивать выработку и поставлять электроэнергию потребителям.

«Сегодня вся энергетика работает круглосуточно. Результаты их работы можно увидеть каждый час», — сказал министр.

Как сообщал Укринформ, министр энергетики Германии Галущенко поздравил и поблагодарил энергетиков, которые постоянно восстанавливают и ремонтируют сети, поврежденные в результате забастовок в России, восстанавливают освещение и отопление в украинских домах.