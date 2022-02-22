Министр спорта России заявил, что спорт должен столкнуться с «остракизмом» — The First News

Министр спорта Польши заявил, что люди, занимающиеся российским спортом, должны столкнуться с «своего рода остракизмом» после решения Москвы признать две самопровозглашенные области Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины, которые с 2014 года находятся в состоянии войны с Киевом, в качестве независимых государств.

Камель Бортничук заявил, что отборочный матч чемпионата мира по футболу между Польшей и Россией, который должен состояться в России 24 марта, должен быть перенесен на нейтральный стадион.

Во вторник Бортнизок заявил Польскому радио 24, что Польская футбольная ассоциация PZPN, международные организации УЕФА и ФИФА «стоят перед рядом трудных решений».

«Потому что на самом деле, если мы хотим ввести санкции против России, я не вижу причин не применять какой-то остракизм… в том числе и к российским спортсменам», — сказал министр.

Далее Бортничук заявил, что Польша будет выступать за проведение матча 24 марта «по крайней мере, на нейтральной территории».

Он добавил, что, по его мнению, польские футболисты не должны ехать в Россию «в нынешней ситуации», но также сказал, что это его мнение, и что он еще не разговаривал с правительством или организаторами чемпионата мира.