Москва, 18 ноября. Министр спорта России Олег Матицын заявил в четверг, что все критические заявления, высказанные на конференции Всемирного управления легкой атлетики по легкой атлетике, в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ), будут исправлены в 2022 году.

Конгресс всемирной легкой атлетики World Athletics в среду проголосовал за продление приостановления членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (RusAF) до тех пор, пока российская сторона не выполнит все требования для переигровки.

«Все идет по утвержденной дорожной карте», — сказал Матицын журналистам. «В отношении этой дорожной карты наблюдается положительная динамика. Некоторые пункты не выполнены».

Министр отметил ведущую роль, которую играет российская легкая атлетика в соревнованиях по легкой атлетике в мире.

«Мы видим конструктивный диалог с ВВС России, что является гарантией того, что мы преследуем ту же цель», — сказал он. «Российская легкая атлетика лидирует, и без нее невозможно развитие международной легкой атлетики».

«Мы надеемся, что все критические наблюдения будут исправлены в 2022 году, и с оптимизмом смотрим на этот год», — добавил Матицын.

Мировая легкая атлетика и РусАФ

Легкоатлетический мир приостановил членство в РусАФ в ноябре 2015 года после волны нарушений антидопинговых правил и сформировал специальную рабочую группу по этому вопросу. Однако Всемирная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или сертифицированным нейтральным спортсменом (ANA) до восстановления членства в Российской Федерации футбола. Статус ANA не позволял российским спортсменам участвовать во всех международных чемпионатах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении продлить приостановку процесса восстановления в Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по профессиональной этике в легкой атлетике (AIU). По данным World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению от должности ряда высокопоставленных официальных лиц ИААФ за манипуляции и сговор».

Временно арестованными высокопоставленными чиновниками на тот момент были глава РусАФ Дмитрий Шляхтин и несколько высокопоставленных лиц из федерации за помощь в подделке документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил как повод для пропуска допинг-тестов.

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике оштрафовал Россию на 5 миллионов долларов за ее предполагаемое участие в попытке предыдущего руководителя подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Вооруженные силы Руанды выплатили штраф 12 августа 2020 года.