(Рейтер) — Министр спорта России Олег Матицын сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия планирует возобновить Мультиспортивные игры дружбы в следующем году, спустя 40 лет после их первого проведения.

По словам Матицына, мероприятие состоится после Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по август. 11 в следующем году.

«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате по приглашению стран-партнеров», — цитирует Маттисена официальный сайт Кремля.

«Мы продолжаем выполнять поручение (Путина) по организации Всемирных игр дружбы осенью 2024 года.

«Считаем необходимым максимально использовать ресурсы как российских, так и международных общественных и государственных организаций для успешного проведения Игр, которые в дальнейшем должны проводиться на регулярной основе».

Спортсмены из России и ее союзника Беларуси были в значительной степени исключены из международных соревнований федерациями после вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».

Некоторые олимпийские виды спорта, такие как стрельба из лука, гребля, езда на велосипеде, фехтование, дзюдо, современное пятиборье, настольный теннис, тхэквондо и триатлон, вновь допустили спортсменов из двух стран, но легкая атлетика — нет.

Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям в качестве нейтральных, хотя еще не принял окончательного решения об их участии в Играх в Париже.

дружеские отношения

В прошлом году Россия провела конкурс под названием «Игры солидарности» с целью «укрепления международных дружественных отношений между государствами».

Игры дружбы впервые были организованы в 1984 году в Советском Союзе, а восемь других социалистических стран бойкотировали летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе.

Участвовало около 50 стран, в которых доминировал Советский Союз с 126 золотыми, за которыми следовала Восточная Германия с 50.

В 1986 году Тед Тернер, миллиардер и основатель новостного канала CNN, создал Игры доброй воли в ответ на политические проблемы, связанные с Олимпийскими играми в 1980-х годах.

Советское вторжение в Афганистан в 1979 году побудило Соединенные Штаты и другие западные страны бойкотировать Летние игры 1980 года в Москве.

Четыре года спустя Советский Союз и страны Восточного блока, за исключением Румынии, бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе.

Первые Игры доброй воли прошли в Москве в 1986 году, а последние — в Брисбене в 2001 году. В конечном итоге мероприятие было отменено из-за плохих телевизионных рейтингов.

Дополнительный отчет Манаси Патхака из Бангалора; Монтаж Кен Феррис

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