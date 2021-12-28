Министр спорта России подчеркнул, что борьба с допингом остается приоритетом для российского спорта.

Москва, 28 декабря. / ТАСС /. Во вторник министр спорта России Олег Матицын заявил, что одним из приоритетных направлений деятельности Минспорта России является борьба с нарушениями антидопингового законодательства.

«Антидопинг — один из наших главных приоритетов», — сказал Матиссен репортерам. «Наша цель — построить внутреннюю систему чистых видов спорта».

«Мы проводим образовательные мероприятия и прибегаем к строгим административным мерам», — добавил министр. «Наша антидопинговая работа признана одной из ведущих в мире».

На прошлой неделе Матицын заявил, что главной задачей министерства на следующий год является восстановление международного членства во Всероссийских легкоатлетических федерациях (РусАФ) и Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под гимн страны на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.