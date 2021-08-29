Министр спорта России поздравил легкоатлетов

Москва, 27 августа. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матистин поздравил российских спортсменов Альберта Хинчагова и Андрея Вдовина с медалями Паралимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу Хинчагов завоевал золотую медаль в стрельбе в классе F37 (травма опорно-двигательного аппарата). Вдовин занял второе место в беге на 100 метров в классе Т37 (травма опорно-двигательного аппарата).

«Поздравляем Альберта Кинчагова и Андрея Вдовина с завоеванием золотой и серебряной медалей на Играх в Токио. Это первые награды для легкоатлетов на Паралимпийских играх 2020 года. Чемпион Европы Альберт Кинчагов продемонстрировал отличные результаты и невероятную стабильность. Он продемонстрировал в четырех из шести попыток. В результате он может добиться победы сегодня ».

Андрей Вдовин, знаменосец команды ПКР на церемонии открытия, многократный чемпион мира и Европы, был одним из претендентов на олимпийские медали в беге на 100 м. В финале наш спортсмен занял второе место после рекордсмена из США и получил свою первую паралимпийскую награду, и это серебряная монета. Поздравляю спортсменов, тренеров национальной сборной и Паралимпийский комитет. Желаю российским спортсменам еще больших успехов на Олимпийских играх в Токио ».

По итогам третьего дня соревнований российские спортсмены заняли третье место по количеству медалей с девятью золотыми, семью серебряными и десятью бронзовыми медалями. Китай I (20-11-14) и Великобритания II (9-10-9). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.