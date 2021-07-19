Министр спорта России приветствует решение Спортивного арбитражного суда в отношении российских пловцов как спортивной цели

Москва, 18 июля. Министр спорта России Олег Матицын приветствовал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) как мишень для российских пловцов Вероники Андросенко и Александра Кудашева.

В среду FINA объявила о временном отстранении Андрузенко и Кудашева за предполагаемые нарушения антидопинговых правил, сообщила в среду пресс-служба FINA. Российские пловцы были временно объявлены выведенными из строя на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) из бывшей Московской антидопинговой лаборатории, включая Систему управления лабораторной информацией (LIMS).

Оба пловца входят в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио-2020, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Адвокаты пловцов обжаловали их отстранение в Спортивный арбитражный суд в четверг, а Спортивный арбитражный суд в воскресенье отменил их временное отстранение.

«В Минспорте России считают решение КАС объективным и отражают истинное положение дел в отношении российских пловцов Вероники Андросенко и Александра Кудашева. Федерация плавания России и юристы спортсменов действовали оперативно и профессионально. Систематическое сотрудничество с международными организациями. федерации. Эффективная правовая поддержка важна », – сказал Матицын в воскресенье. В таких ситуациях. Главное, чтобы наши спортсмены участвовали в Олимпийских играх в Токио. Желаю им здоровья и побед.