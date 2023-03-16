Министр спорта России признал институциональный допинг спортсменов: «Да, мы допускали ошибки»

Министр спорта России Олег Матыцын признал в четверг, что его страна в прошлом была причастна к институциональному допингу спортсменов, но подчеркнул, что она ввела в действие надежный антидопинговый режим для контроля рисков в спорте.

Новости о широко распространенном допинге в России впервые появились в 2016 году, когда газета The New York Times сообщила, что десятки российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в том числе не менее 15 призеров, участвовали в допинговой программе, проводимой Управлением по борьбе с наркотиками. состояние.

В 2019 году России на четыре года запретили участвовать в важнейших спортивных мероприятиях мира, включая предстоящие летние и зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу 2022 года, из-за фальсификации допинг-тестов.

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«В России мы допустили некоторые ошибки, но сегодня у нас в мире сильная антидопинговая система, одобренная Всемирным антидопинговым агентством и ЮНЕСКО.

«Мы должны как команда ввести в действие очень строгие правовые нормы по борьбе с допингом», — сказал Матисен PTI.

Однако Матицын призвал международные спортивные организации информировать молодежь, тренеров и спортсменов о допинге, а также соблюдать строгие законы и правила.

«Их нужно научить играть без допинга, потому что это неприемлемо.

«Это не только физическая проблема наркоманов, это проблема культуры спорта. Мы должны защищать культуру спорта», — добавил министр.

Россия предлагает провести Игры Шанхайской организации сотрудничества

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Матисен также предложил провести Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России во время своего визита в Дели.

«Мы обсуждали с моими коллегами из стран ШОС возможность организации Игр. Мы предлагаем Россию в качестве страны-хозяйки. Нам нужно следовать их регламенту, и мы должны спросить у Казахстана, кто будет председательствовать на встрече в следующем году», — сказал Матицын.

Это предложение поступило несмотря на запрет Международного олимпийского комитета его государствам-членам участвовать в спортивных мероприятиях в этой стране.

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Опубликовано: Четверг, 16 марта 2023 г., 17:27 IST