Министр торговли РФ заявил, что новый Apple iPhone будет доступен в России

У россиян будет возможность купить новый Apple iPhone 14, несмотря на то, что американская технологическая компания покидает страну благодаря схеме параллельного импорта Москвы, сообщил РИА Новости в четверг (8 сентября) высокопоставленный правительственный чиновник.

Россия объявила о схеме в марте, позволив ритейлерам импортировать товары из-за рубежа без разрешения владельца товарного знака.

На вопрос, будет ли новый iPhone, представленный Apple в среду, импортироваться по этой схеме, министр торговли и промышленности Денис Мантуров ответил: «Почему бы и нет? Если потребители захотят покупать эти телефоны, да. Такая возможность будет».

Apple приостановила продажи новых продуктов в России в марте, через неделю после того, как Россия вторглась в Украину, хотя iPhone, MacBook и другие товары Apple оставались доступными в российских магазинах, поскольку ритейлеры распродают оставшиеся запасы старых моделей и получают новые устройства во время импорта. схема.

Утром в четверг российская мобильная сеть МТС уже продавала новые модели iPhone 14 по предварительному заказу. Цены начинаются от 84 990 рублей (1398 долларов США) за версию на 128 ГБ.

МТС заявила, что доставка может занять до 120 дней, и оставляет за собой право отменить заказы, если у вас возникнут трудности с импортом товаров.

Apple не сразу ответила на запрос о комментариях.

Мантуров, который также является заместителем премьер-министра, заявил в прошлом месяце, что схема, которая распространяется на западные товары, начиная от роскошной одежды и заканчивая автомобилями, может стоить в этом году 16 миллиардов долларов, что составляет около 4 процентов российского импорта на 2021 год.