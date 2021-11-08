Министр Тувалу произносит речь на конференции COP26 глубоко в океане, чтобы подчеркнуть повышение уровня моря

Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кови делает заявление на конференции COP26, стоя в океане в Фунафути, Тувалу, 5 ноября 2021 года.

ЛОНДОН. Министр иностранных дел Тувалу, острова в южной части Тихого океана, снял речь на саммите по климату COP26, стоя по колено в океане, чтобы показать, насколько уязвима страна перед глобальным потеплением.

Саймон Кофе выступит с речью на мероприятии во вторник в видеообращении, в котором он изображен на трибуне в костюме и галстуке в воде у Фунафути, столицы островного государства.

«В заявлении сравнивается ситуация на КС26 с реальными жизненными ситуациями, с которыми Тувалу сталкивается из-за последствий изменения климата и повышения уровня моря, и подчеркиваются смелые действия, которые Тувалу предпринимает для решения очень неотложных проблем мобильности людей в условиях изменения климата, — сказал Кови. Он объяснил перед трансляцией своего видеообращения: Согласно отчету Reuters.

Тувалу, расположенное примерно в 2500 милях к юго-западу от Гавайев, состоит из девяти небольших островов с населением около 12 000 человек. Его туристический сайт Timeless Tuvalu предупреждает, что к концу века он может оказаться под водой. Школьники узнают о последствиях изменения климата и «могут стать последним поколением детей, которое вырастет в Тувалу», упомянуть сайтДобавим, что многие люди уже иммигрировали в Новую Зеландию.

в соответствии с Всемирный банкВ западной части Тихого океана уровень повышался в два-три раза быстрее, чем в среднем в мире. Ожидается, что до конца века он поднимется на 0,5–1,1 метра.