Министр: Украина победит Россию в технологической войне | Новости, спорт, вакансии

КИЕВ, Украина (AP) — В то время как украинские и российские войска ведут традиционные бои на передовой, первая крупная война в Европе в эпоху Интернета также спровоцировала войну технологий, поскольку обе стороны соревнуются за лучшее с помощью своих беспилотников и спутниковой связи.

В то время как обе стороны до сих пор шли в ногу друг с другом, министр технологий Украины сказал в интервью Associated Press в пятницу, что он уверен, что у его страны есть стремление и способность, наконец, внедрить инновации в Россию.

Беспилотные летательные аппараты, или дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спутниковая связь и другие технологии были неотъемлемой частью войны с Россией, которая началась более года назад, заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

«Технологии позволяют обычной и современной артиллерии быть более точной и помогают спасать жизни наших солдат», — сказал он.

«Когда на вас «смотрят», вы можете принимать более эффективные решения об управлении своими силами».

Он признал, что Россия также понимает важность технологий на поле боя и активно разрабатывает и совершенствует собственные технологии.

«Каждый день на поле боя появляются новые беспилотники с нашей и российской стороны», — сказал Федоров. «Мы видим, какие у них дроны. Мы их получаем, разбираем и изучаем».

Он сказал, что правительство планирует инвестиции в новые технологические проекты, чтобы стимулировать большую конкуренцию и инновации.

«В этой технологической войне мы обязательно победим», — сказал он. «Даже если менее 50-60% поддержанных проектов дадут какие-то результаты, они могут стать решающими на поле боя».

В последние недели возросли ожидания возможного украинского контрнаступления этой весной. Федоров заявил, что невозможно представить какие-либо эффективные операции без технологий на поле боя.

Украина не начинала крупной операции по освобождению оккупированных территорий с тех пор, как в ноябре прошлого года отвоевала город Херсон и часть прилегающей области. Однако частота сообщений об атаках беспилотников в России увеличилась.

За последние месяцы серия ударов беспилотников была нанесена по регионам на юге и западе России, что свидетельствует о растущем развертывании украинских вооруженных сил. После каждого удара российские власти обвиняли Украину, но украинский чиновник воздерживался от публичных заявлений об ответственности. Вместо этого они подчеркивали право атаковать любую цель в ответ на российскую агрессию.

Влияние войны беспилотников на Украине можно увидеть в действиях России, сказал Федоров, отметив, что сейчас Россия начала отводить бронетехнику от линии фронта.

«Были определенные события, которые изменили ситуацию, но мы продолжаем расширять этот полезный опыт», — сказал он, но отказался вдаваться в подробности.

Комментируя бой за город Бахмут, самый продолжительный бой на сегодняшний день, Федоров сказал, что «применение техники в таких ситуациях неоценимо».

«Когда у вас ограниченные ресурсы артиллерии, оружия, боеприпасов и дронов, вы должны быть максимально точными», — сказал он. В частности, такая точность может быть достигнута с помощью дронов.

Однако при протяженности линии фронта в тысячи километров традиционное для ведения боевых действий тяжелое вооружение и бронетехника по-прежнему необходимы, сказал Федоров. Он добавил, что технологии могли бы помочь Украине определить потенциальные цели, но военные не могли поразить их все, потому что у них не было необходимой артиллерии и боеприпасов.

Министр, отвечающий за технологии, сказал, что доставка обещанной помощи от стран-партнеров остается «критической».

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