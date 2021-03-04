Министр финансов Австралии Джош Фрейденберг рассказывает о законе о СМИ в Facebook

Министр финансов Австралии Джош Фрейденберг заявил о переговорах CNBC с Социальная сеть Facebook Про новый закон страны о СМИ был «сложным и долгосрочным» – Но обе стороны в конце концов разрешили свои разногласия.

Парламент Австралии принял на прошлой неделе Закон, который требует от таких компаний, как Facebook и Google Плата средствам массовой информации и издателям за то, чтобы они связывали их контент с новостной лентой или в результатах поиска.

До того, как закон был принят, Facebook – в ответ на предложенный закон – Австралийским пользователям запрещено просматривать и публиковать новостной контент На своей платформе. Этот шаг подвергся критике со стороны правительства Австралии, которое Facebook позже отменил после того, как две стороны достигли соглашения.

«Что ж, переговоры велись жестко», – заявил Фриденберг Лоуэлл Колурис в среду на телеканале CNBC.