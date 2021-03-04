Министр финансов Австралии Джош Фрейденберг рассказывает о законе о СМИ в Facebook

Министр финансов Австралии Джош Фрейденберг заявил о переговорах CNBC с Социальная сеть Facebook Про новый закон страны о СМИ был «сложным и долгосрочным» – Но обе стороны в конце концов разрешили свои разногласия.
Парламент Австралии принял на прошлой неделе Закон, который требует от таких компаний, как Facebook и Google Плата средствам массовой информации и издателям за то, чтобы они связывали их контент с новостной лентой или в результатах поиска.
До того, как закон был принят, Facebook – в ответ на предложенный закон – Австралийским пользователям запрещено просматривать и публиковать новостной контент На своей платформе. Этот шаг подвергся критике со стороны правительства Австралии, которое Facebook позже отменил после того, как две стороны достигли соглашения.
«Что ж, переговоры велись жестко», – заявил Фриденберг Лоуэлл Колурис в среду на телеканале CNBC.
«Очевидно, что в случае с Facebook мы были очень разочарованы их поведением, удалив австралийские новости с их сайта … Но с тех пор мы звонили по телефону, прорабатывали наши разногласия и пришли, я думаю, к взаимоприемлемой позиции, ” он сказал.
Все идет в правильном направлении, хотя это очень долгий и трудный переговорный процесс.
Джош Фриденберг
Австралийский казначей
Результатом переговоров стало представление австралийским правительством Изменения в последний момент в предлагаемом законе Официально известный как Закон о принудительных переговорах для СМИ и цифровых платформ – до его принятия.
«Facebook сейчас ведет добросовестные переговоры с австралийскими новостными компаниями», – сказал Фриденберг. Укажите ранее подписанное письмо о намерениях. Seven West Media, Которая владеет сетью вещания Seven, чтобы предоставлять новостной контент в Facebook.
«Все идет в правильном направлении, даже несмотря на то, что это очень долгие и трудные переговоры», – сказал казначей.
Ответ Facebook на значок СМИ часто сравнивают с Реакция Google.
Google агрессивно сопротивлялся и Он пригрозил отозвать свою поисковую функцию из страны. – Но компания в конце И сдался Работает с несколькими СМИ, Включая Seven West Media, Семья Мердока владеет News Corp.
Фриденберг сказал, что «нет никаких сомнений» в том, что другие страны следят за развитием событий, связанных с новым законом о СМИ в Австралии.
Принятие закона сделало Австралию первой страной, в которой назначенный правительством арбитр мог определять окончательную цену, которую цифровые платформы должны будут платить издателям новостей, при условии, что торговая сделка не будет заключена независимо.
Взятые страны, такие как Франция Некоторые меры, чтобы заставить технологические компании платить за новостиДругие, такие как Канада и Великобритания, рассматривают свои следующие шаги.
Прибрежный Рой Чоудхури из CNBC внес свой вклад в этот отчет.