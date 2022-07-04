Министр финансов Болгарии получил мандат на фоне роста напряженности в России

СОФИЯ, Болгария (AP) – Президент Болгарии в пятницу передал мандат на формирование нового правительства министру финансов страны через четыре дня после того, как прозападный реформатор Кирилл Петков подал в отставку после вотума недоверия в парламенте.

У Асина Васильева из партии Петкова «Мы продолжаем меняться» есть семь дней, чтобы попытаться положить конец последнему политическому кризису между Европейским союзом и НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Перед передачей мандата в пятницу президент Роман Радев предупредил, что Болгария «переживает политический, экономический и социальный кризис».

«Я ожидаю соответствующих решений и защиты национальных интересов для построения свободной, демократической и процветающей европейской Болгарии», — добавил он.

Получивший образование в Гарварде Васильев должен представить предложенное им правительство на утверждение президенту Радеву, после чего ему предстоит вотум доверия в 240-местном парламенте. Пока что его поддерживает один из бывших партнеров Петкова по коалиции, но ему потребуется гораздо более широкая поддержка, чтобы получить парламентское большинство.

Правительство меньшинства Петкова проиграло вотум недоверия 22 июня основной оппозиционной правоцентристской ГЕРБ. ГЕРБ обвинил его в плохой бюджетной и экономической политике. Петков ранее потерял свое большинство после того, как младший партнер вышел из его четырехпартийной коалиции из-за аналогичных опасений.

Васильев получил мандат вместо Петкова, партия которого набрала наибольшее количество голосов на выборах в декабре прошлого года, потому что другой младший партнер Петкова исключил его поддержку из-за конфликта с Россией.

На этой неделе Болгария распорядилась о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии, что усилило напряженность в отношениях между двумя исторически близкими странами.

Петков, который занял решительную позицию против России после ее вторжения в Украину 24 февраля, заявил, что Москва использовала тактику «гибридной войны», чтобы свергнуть его правительство.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова в пятницу обратилась к Болгарии с призывом отменить постановление о высылке, позже пригрозив, что Москва полностью разорвет дипломатические отношения.

«Я намерена срочно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно приведет к закрытию дипмиссии Болгарии в Москве», — говорится в заявлении.

Европейский союз в пятницу назвал ответ России «неоправданной угрозой» и заявил, что «полностью поддерживает и солидарен с Болгарией».

В 2021 году в Болгарии было проведено три отдельных всеобщих выбора, от одного политического кризиса к другому.

Более чем через три десятилетия после падения коммунизма в Болгарии она считается самой коррумпированной страной в Европе и самым бедным членом Европейского Союза.

Даниил Смилов, профессор политологии Софийского университета, сказал, что правительство под руководством Васильева «будет той же политикой, тем же типом правительства, (с) теми же идеями», что и правительство Петкова.

«Если (Васильеву) не удастся в первом мандате сформировать правительство, второй партией будет ГЕРБ… (но) они уже сказали, что не будут пытаться, потому что они очень сильно изолированы в этом парламенте», — заявил депутат. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

«В целом, я бы сказал, что страна движется к промежуточным выборам».

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МакГрат сообщил из Сигишоары, Румыния. Джонатан Стернс внес свой вклад в Брюссель.