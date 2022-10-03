Министр финансов Великобритании обещает больше не допускать отклонений после изменения налоговой ставки

Министр финансов Кваси Квартинг в понедельник утром подтвердил, что правительство отменит свои планы по снижению налогов для лиц с высокими доходами в стране.

Министр финансов Великобритании Кваси Квартинг заявил в понедельник, что правительство не будет отвлекаться от реализации своего плана роста, вскоре после того, как правительство в значительной степени отказалось от своего намерения снизить подоходный налог для людей с высокими доходами в стране.

«Какой день», — сказал Картинг, обращаясь к участникам ежегодной осенней конференции Консервативной партии в Бирмингеме, центральная Англия.

Связанные инвестиционные новости Сейчас начинается четвертый квартал, и он выглядит не очень хорошо для экономики

Он продолжил: «Это было трудно. Но нам нужно сосредоточиться на работе, которой мы занимаемся. Нам нужно двигаться дальше, больше никаких отвлекающих факторов». «У нас есть план, и мы должны начать и реализовать его. Это то, чего общественность ожидает от правительства».

Ранее сегодня правительство Великобритании обратный план отказаться от верхних 45% подоходного налога, уплачиваемого с доходов свыше 150 000 фунтов стерлингов (166 770 долларов США) в год после растущей общественной реакции Основные сбои на рынке.

Вместе с новым премьер-министром Лиз Трасс Квартенг провел последние 10 дней, защищая политику, даже когда британский фунт упал до рекордно низкого уровня, ипотечные сделки были отозваны с рынка, а британские государственные облигации начали продаваться по исторической цене.

«Честно говоря, я знаю, что план, который был представлен всего 10 дней назад, вызвал немало сбоев», — сказал Квартинг. «Я понимаю. Я понимаю. Мы слушаем, и мы слушали, и теперь я хочу сосредоточиться на реализации ключевых частей нашего пакета мер по развитию».

Предлагаемое снижение налогов было широко воспринято как токсичное политическое решение в то время, когда страна столкнулась с углубляющимся кризисом стоимости жизни.

«Мы поняли это и выслушали», — говорится в заявлении Квартинга в понедельник утром.

«Отмена налоговой ставки в 45 пенсов явно стала отвлечением от нашей главной миссии по решению проблем, стоящих перед нашей страной. В результате я объявляю, что мы не продвигаемся вперед с отменой налоговой ставки в 45 пенсов», — добавил он. .

Выступая в воскресенье на BBC, Трасс защищал нефинансируемые меры в так называемом мини-бюджете правительства, но признал, что они могли бы «лучше проложить путь» для рекламы.

Экономисты и аналитики были скептический Что изменение правительства Великобритании в отношении снижения налогов для богатых снизит волатильность рынка, отметив, что это лишь малая часть уравнения с точки зрения более широких планов расходов.

фунт стерлингов Торги выросли более чем на 1,1% до 1,1289 доллара во время дневных торгов в Лондоне.