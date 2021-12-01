Министр финансов Индии заявляет о необходимости переформулировать законопроект о криптовалюте перед его внесением в Кабинет министров — Bitcoin News Rules

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что предыдущая версия закона о государственной криптовалюте должна быть переписана. «Этот законопроект, после одобрения Кабинетом министров, будет внесен в нижнюю палату», — заявил министр финансов Раджья Сабха, верхняя палата парламента Индии.

Правительство Индии оплачивает новый счет за криптовалюту

Министр финансов Нирмала Ситхараман ответила на несколько вопросов в Раджья Сабха во вторник относительно планов правительства в отношении криптовалюты и выпущенного законопроекта о криптовалюте. включены Будет рассмотрено на текущей сессии парламента.

Официальный законопроект о цифровой валюте 2021 направлен на то, чтобы «запретить все частные криптовалюты в Индии, однако разрешить некоторые исключения для продвижения базовой технологии криптовалют и их использования», согласно законодательной повестке дня зимней сессии Лок Сабхи, нижней палаты Парламент Индии.

Отвечая на вопросы о криптовалютном законопроекте, министр финансов Ситхараман объяснил, что «были другие аспекты, и старый закон пришлось переписать, и теперь мы пытаемся работать над новым законопроектом». Она подтвердила:

Этот законопроект, после одобрения Советом министров, будет представлен в Палату представителей.

Вставлена ​​старая копия счета за криптовалюту. быть представленным На предыдущей сессии парламента, но не рассматривались.

Отметив, что предыдущая версия законопроекта была «реальной попыткой», Ситхараман описал:

Предыдущая попытка, безусловно, заключалась в том, чтобы предложить законопроект, который мог бы быть рассмотрен Палатой представителей. Но позже, поскольку многое нужно было быстро реализовать, мы начали работу над новым законопроектом. Это законопроект, который сейчас предлагается.

Текущая версия криптовалютного счета не опубликована. Пока что индийское правительство опубликовало только один криптовалютный законопроект — тот, который был разработан Межведомственным комитетом (IMC) во главе с бывшим министром финансов Субхашем Чандрой Гаргом. опубликовано В июле 2019 года законопроект Комиссии Гарга предлагал создать нормативную базу для цифровых валют центральных банков (CBDC), которые будут выпускаться центральным банком, Резервным банком Индии (RBI), но запретить все другие криптовалюты.

Министр также ответил на несколько вопросов о ложной и вводящей в заблуждение крипто-рекламе. Она заявила, что решения о прекращении рекламы в цифровой валюте нет.

В понедельник министр финансов ответил Три блока вопросов в Лок Сабха, касающиеся транзакций с биткойнами, громкого мошенничества с биткойнами в Карнатаке и законности торговли криптовалютой и обмена криптовалютами в Индии. Она отметила, что правительство не собирает данные о транзакциях с биткойнами или торговле криптовалютой. Кроме того, она сказала, что нет предложений признать биткойн валютой.

Как вы думаете, Индия запретит такие криптовалюты, как биткойн и эфир? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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