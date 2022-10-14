Министр финансов Йеллен говорит, что война с Россией ослабила ее экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (слева) и министр финансов США Джанет Йеллен встречаются в министерстве финансов в Вашингтоне, округ Колумбия, 1 июля 2021 года.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что война России против Украины ослабила ее экономику и замедлила перспективы роста страны в обозримом будущем.

«Ожидается, что российская экономика сократится в этом и следующем году», — сказала Йеллен в четверг перед встречей с европейскими экономическими представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка на ежегодном собрании в Вашингтоне, округ Колумбия.

Исторические санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским Союзом и их союзниками против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину, отрезали страну от западных рынков капитала с большей целью лишить президента России Владимира Путина доходов, необходимых ему для финансирования война, Йеллен. Он сказал.

«Потерянные инвестиции, в том числе сотни компаний частного сектора, которые покинули страну и вряд ли вернутся, а также ограничения в реальном секторе экономики России создадут препятствие для перспектив роста России на долгие годы», — сказала она в комментариях, опубликованных министерством.

Министр финансов провел встречу с Валдисом Домбровскисом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии и комиссаром по торговле, и Паоло Джентилони, еврокомиссаром по экономике.

По данным Economist Intelligence Unit, ожидается, что валовой внутренний продукт России сократится на 6,2% в этом году и на 4,1% в 2023 году. Прогноз «огромен по историческим и международным стандартам», — заявила в сентябре CNBC Агата Дамари, директор по прогнозам глобального единства CNBC.

Economist Intelligence Unit также заявил, что европейский бойкот российской нефти еще больше истощит экономику. CNBC сообщает, что энергетический сектор составляет около трети валового внутреннего продукта России, включая половину всех доходов бюджета и 60% экспорта.

Йеллен и заместитель министра финансов Уолли Адимо рекламируют стратегическое ограничение G7 цен на российскую нефть на встречах МВФ на этой неделе как эффективный способ лишить Кремль доходов для продолжения войны против Украины.

По словам Йеллен, санкции фактически поставили Россию в зависимость от «поставщиков последней инстанции, таких как Иран и Северная Корея, в отношении необходимого военного оборудования».

«В то же время мы предоставили Украине рекордные объемы военной и экономической помощи, — добавила она, — и мы видим на поле боя военное преимущество, которое создает это растущее неравенство».