Министр финансов предупреждает, что энергетический переход может ударить России по карману

от Евгения Бисменая и Шейн Куинн На 08.07.2021

(Bloomberg) – Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо подготовиться к снижению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный рост чистой энергии может привести к значительному падению спроса на экспорт ископаемого топлива.

Моделирование, проведенное его министерством, показало, что ценообразование на углерод и рост возобновляемых источников энергии могут вызвать «драматические изменения в глобальном энергетическом балансе», – сказал Силуанов в интервью перед поездкой на финансовый саммит G20 на этой неделе в Венецию.

«Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понять, как заменить падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», – сказал Силуанов.

Его комментарии прозвучали на фоне сдвига в российской риторике по поводу глобального потепления, а также в связи с тем, что Европейский Союз готовится ввести новый налог на выбросы углерода на своих границах. Президент Владимир Путин превратился из скептика в признание того, что изменение климата в этом году вызвано деятельностью человека.

Однако остановить углеродную зависимость России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов.

По оценкам Банка России, надвигающийся пограничный налог на выбросы углерода ЕС может стоить России до 8,2 млрд евро (9,7 млн ​​долларов США) в год. Министерство энергетики страны заявило, что отечественные нефтегазовые компании могут ежегодно терять 4 миллиарда долларов из-за мер, которые будут осуществляться поэтапно с 2023 года.

Россия продолжает вкладывать значительные средства в энергетическую отрасль, в том числе в новый крупный арктический государственный нефтяной проект «Восток», принадлежащий ПАО «Роснефть», который будет ориентирован на азиатские рынки. Согласно правительственным прогнозам, добыча нефти в следующем десятилетии будет поддерживаться вблизи рекордно высокого уровня, установленного перед пандемией.

По словам Силуанова, Минфин обсуждает пакет налоговых и тарифных мер, которые должны помочь экономике и бюджету России «максимально болезненно» приспособиться к ужесточению углеродного регулирования.