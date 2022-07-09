Министр экономики Германии заявил, что финский владелец Uniper должен помочь ее спасти

Логотип Uniper появляется в штаб-квартире коммунальной компании в Дюссельдорфе, Германия, 8 июля 2022 г. REUTERS/Wolfgang Rathai

БЕРЛИН (Рейтер) — Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что крупнейший акционер Uniper (UN01.DE), финской государственной энергетической компании Fortum, должен помочь импортеру газа, испытывающему трудности, поскольку Германия сталкивается с ее размерами. Энергетическая дилемма.

На этой неделе Uniper призвал правительство Германии оказать финансовую помощь, предупредив, что убытки из-за сокращения поставок из России и повышения цен на газ могут достичь в этом году 10 миллиардов евро (10,2 миллиарда долларов), поскольку экономическая война между Москвой и Европой нанесла самый большой ущерб. Читать далее

«Он принадлежит кому-то, кто может погасить долги и оказать поддержку», — сказал Хабек, который также является министром энергетики, в интервью Deutschlandfunk Radio. «Поэтому правильно рассматривать модели, в которых владельцы также несут обязательства».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Uniper, крупнейший импортер газа и оператор хранения газа в Германии, заявил в пятницу, что Fortum (FORTUM.HE) представила Берлину предложение, которое включает ограничения для немецких компаний, имеющих решающее значение для системы, находящихся в государственной собственности.

Германия, которая процветала после многих лет надежного потока дешевого российского газа, изо всех сил пытается сдержать влияние значительного замедления потоков сибирского газа.

В то время как Россия винит в остановках технические проблемы, западные правительства говорят, что это предлоги и что Москва отвечает на калечащие санкции, введенные против нее за ее вторжение в Украину.

Германия выделила 15 миллиардов евро государственных денег на покупку газа в других местах, чтобы к зиме газохранилища были заполнены, но общественность призвала экономить энергию, и Хабек предупредил, что, если цены на газ вырастут еще больше, этой суммы может оказаться недостаточно.

«Немцы купаются в среднем 10 минут», — сказал он. «И я думаю, что даже пять минут — это слишком долго».

Некоторые жилищные ассоциации уже объявили, что они снижают температуру в зданиях, которыми они управляют, и Хабек добавил, что законы, требующие обогрева рабочих мест в течение большей части дня, можно легко смягчить.

Между тем, канцлер Олаф Шульц заявил в видеообращении в субботу, что «вопросы энергетической безопасности волнуют нас в данный момент. И они будут продолжать делать это в предстоящие недели, месяцы и годы».

(1 доллар = 0,9820 евро)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный отчет Маркуса Вакетта, написанный Томасом Эскриттом; Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарис

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.