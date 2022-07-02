Министр экономики Германии предупредил, что Россия может и дальше задерживать поставки газа

Министр экономики и борьбы с изменением климата Германии Роберт Хабек принимает участие в еженедельном заседании кабинета министров в канцелярии Германии в Берлине, Германия, 1 июля 2022 года. REUTERS/Michel Tantoussi

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Германия должна столкнуться с возможностью того, что Россия продолжит приостанавливать потоки газа по своему газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце закрытия на техническое обслуживание, заявил в субботу министр экономики Германии Роберт Хабек.

Дальнейшее сокращение или полное прекращение поставок природного газа со стороны Москвы было бы рациональным шагом, и это соответствовало бы схеме действий, направленных на то, чтобы попытаться дестабилизировать Европу.

«Вы видите закономерность, которая может привести к такому сценарию», — сказал Хабек еженедельнику Die Zeit в онлайн-интервью.

«Возможно, это имеет смысл, чтобы сохранить высокие общие цены и цены на энергоносители в Германии и разрушить единство и солидарность в стране. Исключить это в данный момент не может никто в здравом уме», — сказал министр. Германия перешла ко второму этапу трехуровневого аварийного газового плана в прошлом месяце после того, как Россия сократила поставки по своему газопроводу «Северный поток 1». Читать далее

Газопровод «Северный поток-1», по которому газ из России поступает в Европу по дну Балтийского моря, планируется закрыть на ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

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Репортаж Людвига Бургера; Монтаж Майк Харрисон

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