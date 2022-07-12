Министр экономики Словакии заявил, что в Словакии хватит газа на следующий отопительный сезон

Ричард Солек, лидер партии SaS, выступает на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Братиславе, Словакия, 5 марта 2016 г. REUTERS/David W. Cerny

(Рейтер) — Министр экономики Словакии Рихард Солек заявил во вторник, что у Словакии достаточно запасов газа на предстоящий отопительный сезон, и она даже готова к полному прекращению поставок из России.

Солик сказал, что страна, полностью зависящая от российского газа, искала альтернативные маршруты с февраля, когда Россия ввела свои войска в Украину.

«Есть огромное количество газа в хранилищах, принадлежащих словацким компаниям, на территории Словакии, даже если из России на сегодняшний день не будет поступать ни одного кубометра газа, мы насыщены до конца марта 2023 года», — сказал Солик в эфире СМИ. конференция. .

Государственная газовая компания SPP заключила сделки на покупку норвежских газопроводов и грузов СПГ.

Солик сказал, что текущие запасы газа Словакии покрывают 49% ее годового потребления газа, что делает ее одной из самых подготовленных в Европейском Союзе.

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(Отчетность Роберта Мюллера и Джейсона Хофитта) Редактирование Джейсона Нили

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