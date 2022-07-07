Министр энергетики Нидерландов заявил, что его страна готовится отключить российский газ, и Гронинген — это крайняя мера

Фотография завода по производству газа в ‘т-Занде в Гронингене, 24 февраля 2015 года. REUTERS/Michael Koren.

ГААГА (Рейтер) — Нидерланды добились цели покончить со своей зависимостью от российского газа, но как крупный узел хранения и транспортировки Нидерланды уязвимы для любого более широкого газового кризиса в Европе, заявил в интервью агентству Рейтер министр энергетики Нидерландов. .

«Мы увидели огромную экономию энергии за первые шесть месяцев этого года, сократив потребление газа примерно на 33%», — сказал в интервью министр энергетики Роб Геттин.

Этого сокращения достаточно, чтобы заменить голландскую долю российского газа, составлявшую 15-20% импорта в последние годы, поскольку внутреннее производство в Нидерландах сократилось.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Размер голландского месторождения Гронинген означал, что в течение многих лет страна была основным поставщиком природного газа в Европу.

Геттин сказал, что поле все еще может быть вызвано для помощи соседним странам в случае полного прекращения поставок из России, что может поставить под угрозу жизнь людей, например, лишив больницы в Германии электричества.

Он содержит около 450 миллиардов кубометров извлекаемого газа, что составляет примерно три года импорта Европы из России, но увеличение добычи может вызвать землетрясения. Читать далее

Ожидается, что Гронинген произведет всего 4,5 млрд кубометров в этом году и 2,8 млрд кубометров в следующем году. Меньшие месторождения в Нидерландах и голландском Северном море будут производить около 10 миллиардов кубометров.

Повышение уровня сжиженного природного газа

Правительство Нидерландов быстро увеличивает свои возможности по импорту сжиженного природного газа (СПГ), планируя удвоить мощность до 24 миллиардов кубометров в этом году. Читать далее

Часть импортируемого СПГ пойдет на помощь другим европейским странам, заменив российский газ, даже в Чехии. Читать далее

Годовое внутреннее потребление в Нидерландах составляло 35-40 миллиардов кубометров до того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, подняв цены на энергоносители в Европе и нарушив поток газа.

Геттин подсчитал, что газовые хранилища в Нидерландах, которые содержат 14 миллиардов кубометров, заполнены примерно на 56%, чему способствовала государственная поддержка, помогающая компаниям быстрее заполнить их с конца мая, когда «Газпром» прекратил поставки газа голландской государственной газовой компании GasTerra. . Читать далее

Геттин сказал, что общественная кампания, призывающая людей и предприятия потреблять меньше, сработала, хотя свою роль также сыграли высокие цены и мягкая погода.

«Мы делаем много дополнительной работы, чтобы убедиться, что наши газовые хранилища заполнены», — сказал Геттин.

«Но если Россия прекратит свои поставки в краткосрочной перспективе, это повлияет на другие страны, такие как Германия, и это также повлияет на Нидерланды. Так что у нас будет европейская проблема, европейский кризис, если в очень краткосрочной перспективе поставки российского газа сокращаются».

Нидерланды объявили о первой фазе своего энергетического кризиса 20 июня и подняли ограничения на производство угольных электростанций, которые, по расчетам Geteten, будут обеспечивать страну примерно 2-3 миллиардами кубометров газа в год. Читать далее

Кроме того, сильное производство энергии ветра и солнца сократило использование около 1 миллиарда кубометров в первой половине 2022 года.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы к началу следующей зимы он был заполнен как минимум на 80%», — сказал Геттин в соответствии с европейскими целями.

На вопрос, можно ли будет достичь 80-процентной загрузки, если завтра Россия прекратит все поставки газа в Европу, он ответил лишь: «Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этому».

READ Гипотетические активы и санкции: что нужно знать компаниям | K2 целостность Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж Тоби Стерлинга, редактирование Барбары Льюис

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.