Министр энергетики Саудовской Аравии предостерегает от нецелевого использования запасов нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии предостерег страны от неправомерного использования своих запасов сырой нефти для манипулирования нефтяными рынками.

По словам министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Салмана, который в последние недели спорил с президентом США Джо Байденом, стратегические запасы сырой нефти предназначены для использования для управления дефицитом предложения, а не для снижения цен.

«Моя глубокая обязанность — дать понять миру, что потеря (высвобождение) чрезвычайных запасов может быть болезненной в ближайшие месяцы», — заявил министр энергетики на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Комментарий был быстро истолкован как заноза, направленная конкретно на президента Байдена, который раскритиковал ОПЕК+ за ее недавнее решение сократить целевые показатели добычи сырой нефти на два миллиона баррелей в день после того, как Соединенные Штаты потратили несколько месяцев на добычу более ста миллионов баррелей нефти. Сырая нефть из ее стратегических нефтяных резервов для смягчения роста цен на заправке в преддверии промежуточных выборов.

Предупреждение является последним в ссоре между Саудовской Аравией и президентом Байденом после того, как президент США заявил, что решение Саудовской Аравии — вместе с Россией — сократить добычу сырой нефти будет иметь последствия.

«Я нахожусь в процессе, когда Палата представителей и Сенат вернутся, им придется… будут некоторые последствия того, что они сделали с Россией», — сказал президент Байден на прошлой неделе, не вдаваясь в подробности. .

Согласно данным Управления энергетической информации, в этом году Соединенные Штаты выпустили 192 миллиона баррелей сырой нефти из чрезвычайных запасов, и в следующем году планируется высвободить еще больше.

Другие страны МЭА также выпустили нефть из своих запасов сырой нефти в этом году, «чтобы устранить значительные перебои с рынком и поставками, связанные с войной президента Путина против Украины», сообщило МЭА в марте. пресс-релиз.

Джулиан Гейгер для Oilprice.com

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