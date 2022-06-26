Министр Энтони Дж. Блинкин с Джейком Таппером о положении в стране с Джейком Таппером на CNN

Вопрос: Со мной сейчас исключительно госсекретарь США Энтони Блинкен. Большое спасибо, что присоединились к нам, господин министр. мы ценим это.

Министр Блинкен: Спасибо, Джейк.

Вопрос: Итак, мы в G7. Присутствующие здесь Франция и Великобритания, а также другие мировые лидеры от Бельгии до Мексики и Чили выразили обеспокоенность действиями Верховного суда США в пятницу. Сырье против Уэйда. Они говорят, что он посылает неверный сигнал глобально. Какой сигнал вы посылаете?

Министр Блинкен: Что ж, Джейк, я не привык комментировать решения Верховного суда, влезать в американскую политику. Это один из случаев, когда я сделал это, потому что по всему миру задают так много вопросов, вопросы задают наши сотрудники. Поэтому я выступил с заявлением, чтобы четко дать понять, что мы продолжим работу, которую мы делаем по всему миру, для расширения доступа к услугам в области репродуктивного здоровья для женщин и девочек во всем мире, и в то же время ясно дать понять нашим сотрудникам, что: в соответствии с законом мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что они также имеют доступ независимо от того, где они живут.

Вопрос: В том числе, если — как многие компании заявляют, что они будут оплачивать свои поездки в страны, где они могут делать аборты, если захотят?

Министр Блинкен: Мы рассматриваем все, что мы можем сделать в соответствии с законом, чтобы гарантировать, что независимо от того, где живет любой из наших людей, у них есть доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья.

Вопрос: Здесь есть много вещей, на которых следует сосредоточиться, но одна из них — Украина и вторжение России в Украину. И Россия, кажется, приближается к тому, чтобы контролировать всю Луганскую область — Северодонецк, кажется, пал. И только за ночь по Киеву было выпущено несколько ракет, в том числе по жилым кварталам. Российские государственные СМИ сообщили, что министр обороны России только что посетил российские войска в Украине. Россия выигрывает?

Министр Блинкен: Джейк, давай не путать тактика со стратегом. Что касается стратегических целей Путина, то он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с лица земли и включить в состав России. Это не удалось, и независимая, суверенная Украина просуществовала бы намного дольше, чем Владимир Путин был на сцене. Тем временем на востоке Украины идет ожесточенный тактический бой с российской агрессией, с отступлением украинских войск, и эта линия изменилась. Есть успехи в одном, есть плюсы в другом, но что действительно важно, так это стратегическое положение о том, что Путину не удастся добиться того, чего он пытался добиться.

Мало того, он еще пытался расколоть НАТО. Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где Североатлантический союз продемонстрирует большее единство и силу, чем когда-либо на моей памяти. В самой Украине, здесь, на этой встрече Большой семерки промышленно развитых стран, а также в НАТО, мы продолжим коллективно делать все возможное для того, чтобы у украинцев было то, что им нужно для отражения российской агрессии.

Вопрос: Считаете ли вы, что нападение на Киев ночью и сегодня утром было частью прямой провокации против встречи G7?

Министр Блинкен: Время от времени мы наблюдали — с тех пор, как Путин проиграл битву за Киев и ему пришлось сфокусироваться только на восточной и южной Украине, они иногда запускали ракеты в основном издалека, чтобы терроризировать людей. Они взорвали жилой дом. Есть сообщения, что они попали в детский сад. У него нет другой цели, кроме как запугать украинцев.

Вопрос: G7 только что объявила о новом запрете на импорт российского золота.

Министр Блинкен: Это правильно.

Вопрос: Соединенные Штаты заявили, что западные санкции против России разрушат их экономику, но, похоже, этого не происходит. Курс рубля достиг самого высокого уровня за последние годы. Прибыль от нефти растет. Когда эти санкции начнут давать эффект, обещанный Западом и президентом Байденом?

Министр Блинкен: Ну, они уже оказали огромное влияние — ну, во-первых, давайте возьмем золото, то, о чем мы только что объявили. Это второй по прибыльности экспорт России после энергоносителей — около 19 миллиардов долларов в год — и большая часть этого приходится на страны G7. Так что отрезать это, лишив доступа к годовому доходу примерно в 19 миллиардов долларов, очень важно.

Но с другой стороны, Джейк, все, что мы сделали с самого начала — вводя эти беспрецедентные санкции и экспортный контроль — оказало глубокое влияние на Россию. Несмотря на то, что он получает нефтяные доходы по более высоким ценам, он не может их тратить из-за экспортного контроля. Он не может получить то, что ему нужно для модернизации своего оборонного сектора, для модернизации своих технологий, для модернизации своих энергетических исследований, а это означает, что каждая из этих областей со временем придет в упадок.

Уже сейчас мы видим прогнозы о том, что в следующем году российская экономика сократится на восемь-пятнадцать процентов. Рубль искусственно поддерживается значительными затратами. Тысячи компаний, крупнейших в мире, покинули Россию. У них были продукты, которые все еще были на полках, когда они ушли, но сейчас эти запасы истощаются. Россияне больше не могут покупать то, что покупали раньше. Уровень жизни россиян снижается.

Все это имеет немедленный эффект, а также накопительный эффект. Мы наблюдаем утечку мозгов из России — уехали 200 000 россиян, среди наиболее образованных, работающих в некоторых важнейших отраслях. Многие иностранцы, работающие в тех же отраслях, уехали. Все это накапливается со временем, накапливается и накапливается.

Вопрос: Так появилась двухпартийная резолюция Палаты представителей, выражающая желание освободить Бритни Гренье, звезду WNBA, которая сейчас содержится под стражей в России в течение 129 дней. Бывший морской пехотинец США Пол Уилан находится там почти четыре года. После того, как Соединенные Штаты вернули Тревора Рида домой в ходе обмена пленными, она поняла, что сейчас может происходить еще один обмен пленными. CNN сообщил, что ведутся дискуссии и что вы, президент Байден и другие выступаете за компромисс: Грейнер и Уилан в обмен на российского контрабандиста оружия Виктора Бута. Это произойдет?

Министр Блинкен: В общем, Джейк, у меня нет более высокого приоритета, чем убедиться, что американцы, которых незаконно удерживают в той или иной форме по всему миру, в том числе Пол Уилан и Бритни Грейнер. Это включает людей в ряде других стран. На самом деле, я разговаривал с женой Бритни Гренье всего несколько дней назад. На этой неделе я разговаривал с семьями нескольких задержанных американцев.

Вопрос: Они действительно хотят поговорить с президентом Байденом.

Министр Блинкен: И некоторые из них есть, но мы ведем с ними постоянный диалог и не имеем более высокого приоритета. Я не могу подробно комментировать то, что мы делаем, кроме как сказать, что это абсолютный приоритет.

Вопрос: Поэтому Белый дом сообщает, что на предстоящей встрече президента Байдена с официальными лицами Саудовской Аравии в Эр-Рияде в следующем месяце будет присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Президент Байден, как вы помните, обещал во время предвыборной кампании сделать Саудовскую Аравию и Мухаммеда бин Салмана изгоем за убийство журналиста Джамаля Хашогги, писавшего для Вашингтон пост. Стоит ли нарушать это обещание более дешевой нефти?

Министр Блинкен: Джейк, когда дело доходит до Саудовской Аравии, мы сказали, что нам нужно перезагрузить отношения, чтобы убедиться, что они более эффективно отражают наши собственные интересы и ценности, но не разрывают их на части, потому что у нас много интересов. И мы оценили. Таким образом, когда дело доходит до крупномасштабных отношений, Саудовская Аравия была важным партнером в борьбе с экстремизмом. Он был важным партнером в противостоянии вызовам, исходящим от Ирана.

Также крайне важно помочь положить конец одной из самых страшных войн и зверств за последнее время — войне в Йемене. По мнению большинства, это худшее состояние человека на Земле, и это кое-что значит. Привлечение к этому Саудовской Аравии сейчас имело решающее значение для достижения того, чего у нас не было за восемь лет, а именно перемирия. Перемирие было продлено. Гуманитарная помощь доходит до людей, которые в ней нуждаются. Защитник молчал. это важно.

А что касается наших ценностей, то мы унаследовали убийство Хашогги (неразборчиво). Мы добились — я добился того, что отчет с описанием и объяснением ответственности за его убийство был обнародован с одобрения правительства Соединенных Штатов. Мы начали что-то под названием запрет Хашогги, чтобы убедиться, что страны, которые пытаются расправиться со своими критиками из третьих стран, в том числе из Соединенных Штатов, будут наказаны за это. Мы использовали этот запрет около 70 раз с момента его введения.

И, конечно же, энергия тоже является частью уравнения. Так что для нас важно убедиться, что мы собрали все это вместе и что мы продвигаем все эти интересы в соответствии с нашими ценностями. Если мы сможем положить конец войне в Йемене, это станет важным шагом вперед и для прав человека, и для свободы, и для демократии.

Вопрос: Большое спасибо, госсекретарь Энтони Блинкен, за ваше время.

Министр Блинкен: Спасибо, Джейк. Хорошо быть с тобой.