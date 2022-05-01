Норфолк, Вирджиния — Джо Мерселл приходит в ужас, когда видит в вечерних новостях сцены вторжения российских солдат в Украину.

У него есть причины быть более впечатленным, чем средний американец, вторжением России в Украину. Его родители, Хайман и Сильвия Мерселл, приехали в Америку подростками после Первой мировой войны из европейского региона Галиция, который сейчас состоит из западной Украины и восточной Польши.

Мерселл знает, что не может спасти мир, но он хотел сделать все возможное, чтобы помочь некоторым молодым людям в Украине и, в то же время, Университету Олд Доминион.

Он, жена Элейн Сью (Сьюзи) и сын Марк Мерселл стали партнерами Old Dominion Athletic Foundation, чтобы основать Украинский студенческий триумфальный фонд Mersel, или «MUST».

Джо и Сюзи сделали щедрое пожертвование, чтобы создать фонд. ODAF также ищет дополнительных доноров для укрепления фонда MUST. Также помогает Марк Мерселл, поверенный округа Ориндж, штат Калифорния, и давний спонсор ODU.

Фонд был создан, чтобы помочь мужским и женским теннисным и баскетбольным программам ODU набирать спортсменов из Украины. Впоследствии было решено включить все страны Восточной Европы, пострадавшие от российского вторжения, хотя в центре внимания останется Украина.

По мере роста фонда Мерселл предполагает, что Отдел развития человеческого потенциала наберет десятки спортсменов из Восточной Европы. Фонд поможет оплатить расходы на подбор персонала.

«Это отличное начало, но мы можем сделать гораздо больше», — сказал Мерселл. «Мы можем сделать Старый Доминион местом назначения для спортсменов из Восточной Европы.

«Мы будем работать с украинскими спортсменами, которые уже здесь, чтобы сообщить их друзьям, что Old Dominion — это вариант. Тренеры сказали, что набирать игроков и привозить их сюда — это дорогостоящий процесс.

«Война в Украине побудила меня сделать это. Это возможность вывезти этих молодых спортсменов из Украины, спасти некоторых из них.

«Но мы не можем сделать это без помощи. Нам нужны другие люди, чтобы помочь сделать это настолько успешным, как мы думаем.

«Мы должны помочь другим людям сделать эту работу».

Тренер женского тенниса ODU Доминик Манила Он знает Мерселла уже несколько десятилетий и говорит, что у него «большое сердце».

«Он видит ужасные события, происходящие в Восточной Европе, и очень хочет помочь», — добавил он.

Эти страшные события нашли отражение в мужской и женской теннисных командах ОДУ.

Юлия Стародубцева Первый одиночный игрок в ODU с юга Украины. Российские войска захватили район, где жила ее семья. Сирос понимает Родился в Харькове в Восточном Оркине, играет за мужскую команду.

Стародубцевой удалось организовать прекрасный сезон, несмотря на то, что ее семья находится в зоне боевых действий. Она помогла привести ODU к чемпионату США в минувшие выходные и принять участие в чемпионате NCAA в одиночном, парном и командном разряде.

Тренер по мужскому теннису Доминик Мюллер Он сказал, что воспользуется ДОЛЖНЫМИ деньгами, чтобы поехать в Восточную Европу.

«Мы хотели бы иметь возможность набрать несколько украинских игроков», — сказал он.

Стародубцева рассказала, что благодарна за подарок семье Мерсель.

«Они делают это, чтобы попытаться привлечь украинских спортсменов в ODU, и это потрясающе», — сказала она.

«Я не могу отблагодарить их достаточно».

