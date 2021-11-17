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Минобороны Армении заявило, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после пограничного столкновения

17 ноября, 2021
Toma Kulikov
Армения попросила Москву помочь защитить ее после самых жестоких боев со времен войны 44 дня войны в прошлом году Между армянскими войсками и азербайджанской армией в анклаве Нагорного Карабаха погибло не менее 6500 человек.

Этот конфликт закончился после того, как Россия, имеющая военную базу в Армении, заключила мирное соглашение и направила в регион около 2000 миротворцев. Турция встала на сторону Азербайджана, который вернул себе часть территории, утраченную в предыдущем конфликте.

«Согласно договоренности, заключенной при посредничестве российской стороны, в восточной части армяно-азербайджанской границы прекращена стрельба, и ситуация относительно стабильна», — сказали в Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе, сообщили в Кремле.

Как сообщает Интерфакс, министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министрами обороны Армении и Азербайджана.

Минобороны Армении заявило, что его войска подверглись обстрелу со стороны Азербайджана и что 12 его солдат были захвачены в плен, а две боевые позиции были потеряны недалеко от границы с Азербайджаном.

Глава комитета по внешним связям парламента Армении Эдвард Агаджанян заявил, что 15 армянских солдат были убиты.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что оно ответило на широкомасштабные «провокации» после того, как армянские силы нанесли бомбовые удары по позициям азербайджанской армии, и что его спецоперация прошла успешно.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что глубоко обеспокоено ухудшением ситуации, и призвало две страны соблюдать режим прекращения огня.

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