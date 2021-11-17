Минобороны Армении заявило, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после пограничного столкновения

Армения попросила Москву помочь защитить ее после самых жестоких боев со времен войны 44 дня войны в прошлом году Между армянскими войсками и азербайджанской армией в анклаве Нагорного Карабаха погибло не менее 6500 человек.

Этот конфликт закончился после того, как Россия, имеющая военную базу в Армении, заключила мирное соглашение и направила в регион около 2000 миротворцев. Турция встала на сторону Азербайджана, который вернул себе часть территории, утраченную в предыдущем конфликте.

«Согласно договоренности, заключенной при посредничестве российской стороны, в восточной части армяно-азербайджанской границы прекращена стрельба, и ситуация относительно стабильна», — сказали в Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии.