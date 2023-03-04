Минобороны Великобритании заявило, что Украина усиливает Бахмут элитными силами по мере продвижения российских войск

Об этом в пятницу заявил украинский военачальник. Ситуация в Бахмуте «критическая». Поскольку количество русских сил, окружающих город, больше, чем количество боеприпасов для их уничтожения.
Согласно переводу Reuters, он сказал: «Нам нужно как можно больше боеприпасов». «Здесь больше русских, чем у нас есть боеприпасов для уничтожения».
Об этом сообщил вице-мэр города. BBC В субботу, пока город «почти разрушен», Россия его не контролирует.
Би-би-си сообщила, что глава группы российских наемников «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город «практически окружен» и что пути выхода ограничены.
Бахкемут был центром одних из самых кровавых сражений войны как для России, так и для Украины.
Захват города стал бы редкой победой на поле боя для России, которая в последние месяцы добилась ограниченных успехов.
Солдаты называют Бахмут «мясорубкой», а отставной морской пехотинец США, воюющий вместе с украинскими войсками, сказал, что ожидаемая продолжительность жизни бойца на передовой в Бахмуте была около 4 часов.
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