Минобороны Великобритании заявило, что Украина усиливает Бахмут элитными силами по мере продвижения российских войск

Об этом в пятницу заявил украинский военачальник. Ситуация в Бахмуте «критическая». Поскольку количество русских сил, окружающих город, больше, чем количество боеприпасов для их уничтожения.

Согласно переводу Reuters, он сказал: «Нам нужно как можно больше боеприпасов». «Здесь больше русских, чем у нас есть боеприпасов для уничтожения».

Об этом сообщил вице-мэр города. BBC В субботу, пока город «почти разрушен», Россия его не контролирует.

Би-би-си сообщила, что глава группы российских наемников «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город «практически окружен» и что пути выхода ограничены.

Бахкемут был центром одних из самых кровавых сражений войны как для России, так и для Украины.

Захват города стал бы редкой победой на поле боя для России, которая в последние месяцы добилась ограниченных успехов.