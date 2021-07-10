Минсельхоз России дает разъяснения по поводу обсуждения маркировки шампанского – Бизнес и экономика

Москва, 7 июля. В пресс-службе Минсельхоза сообщили ТАСС в среду, что российское законодательство не запрещает использование этикетки шампанского для вина.

«С 26 июня 2020 года действует Федеральный закон № 468-ФЗ« О виноградарстве в Российской Федерации », который вводит классификацию винной продукции, в частности вин, игристых и крепленых вин. Федеральный закон № 345-ФЗ от июля 2, 2021 внесены изменения Соответствующие Федеральному закону № 171-ФЗ об алкоголе, который предусматривает аналогичную классификацию на основе международных стандартов. Если производитель регистрирует географическую классификацию винной продукции, в том числе шампанского, «закон не запрещает ее использовать.”

При этом, по словам ведомства, указание типа винной продукции на этикетке обязательно, даже для импортной продукции. Государственное агентство указало, что от Европейской комиссии не поступало никакой информации или запроса по этому поводу. В случае их получения Министерство сельского хозяйства России будет готово организовать консультации для расширения существующих законов в надлежащее время.

Moet Hennessy оценивает и изучает новое российское винодельческое законодательство, сообщили ТАСС в компании. Он добавил, что компания приостановила поставки в Россию, чтобы пересмотреть новое законодательство и его влияние на французских производителей. Ранее РБК сообщал, что Moet Hennessy направила своим российским партнерам письмо, в котором уведомляла их о намерении приостановить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок в связи с новым законом, согласно которому компания должна изменить этикетку и категорию продукта с от шампанского до игристого. вино.

2 июля президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и обращения винодельческой продукции в России. Импортеры должны будут использовать название «игристое вино», но оно должно указываться только на обратной стороне этикеток продукта.