Минспорта России нанесло удар по египетским командам со спутника “Спутник” – Спорт

Москва, 19 июля. Минспорта России при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) отправило вакцину Sputnik V против вируса короны игрокам сборных Египта, сообщает пресс-служба Минспорта.

Договоренность о поставке вакцины была достигнута в ходе рабочей встречи между министром спорта России Олегом Матицыным и министром молодежи и спорта Египта Ашрафом Собхи в мае. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта России и Министерством молодежи и спорта Египта.

«Россия всегда готова оказать поддержку нашим международным партнерам, особенно в том, что касается здоровья. Международное спортивное сообщество – это большая семья, в которой принято помогать друг другу», – сказал министр спорта России. «Я уверен, что вакцинация спортсменов в национальных сборных и других африканских странах поможет снизить риск заражения коронавирусом, что поможет спортсменам правильно тренироваться и участвовать в соревнованиях», – добавил он.

Около 3000 спортсменов смогут использовать вакцину, которая была доставлена ​​представителям египетских государственных органов в Каир в понедельник. Получить джеб также смогут спортсмены сборных Алжира и Туниса.