Минспорта России оказывает юридическую помощь спортсменам страны на Олимпиаде-2022 — Спорт

Москва, 15 декабря. Министр спорта России Олег Матицын заявил в среду, что национальным спортсменам из России будет оказана необходимая юридическая помощь в случае нарушения их прав во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Вопрос правовой помощи нашим спортсменам очень важен», — сказал Матысын во время круглого стола в Государственной Думе, нижней палате российского парламента.

«Я гарантирую, что Министерство спорта будет всячески поддерживать интересы российских спортсменов», — добавил министр.

Зимние Олимпийские игры 2022 года планируется провести в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские, так и Паралимпийские игры (в 2008 г.), а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у своего соперника.

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под гимн страны на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.