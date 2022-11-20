Москва (UrduPoint News/Sputnik, 19 ноября 2022 г.) Русский Сегодня, в субботу, министр спорта Олег Матицын выразил надежду, что международный лед хоккей IIHF скоро снимет санкции Из Русский хоккей Мы рассчитываем провести международные соревнования в Россия В ближайшем будущем.

Маттисен подчеркнул, что министерство тесно с ним взаимодействует Россиялед хоккей Федерация и континент хоккей Лига (КХЛ), а также ИИХФ восстановить имидж Русский хоккей. Он добавил, что основной задачей министерства является обеспечение конкуренции Оценка.

«Мы рассчитываем на снятие введенных против нас санкций. Русский хоккей. Проведение международных соревнований Россия Они по-прежнему ограничены решением ИИХФ, но мы надеемся, что эти штрафы закончатся в ближайшем будущем.

Россия «Здесь всегда были самые комфортные условия для проведения международных соревнований», — сказал Матисен журналистам.

в февральСовет ИИХФ приостановил членство национальных сборных Россия И Беларусь Из Международные соревнования на неопределенный срок Россияособый процесс в Украина. Команды уже пропустили турнир 2022 года. Глобализм чашка в Финляндия. Кроме того, ИИХФ находится в невыгодном положении. Россия Права на проведение 2023 ИИХФ Глобализм Чемпионат среди юниоров и ИИХФ 2023 на льду хоккей Глобализм чемпионат.