Минфин Италии заморозил активы беглого российского бизнесмена Артема Оса

Министерство финансов Италии заявило, что заморозило активы российского бизнесмена Артема Оса, который уклонился от итальянских властей, пытавшихся экстрадировать его в США, и бежал в Россию в прошлом месяце.

Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо на окраине Милана, но сбежал через день после того, как миланский суд согласился передать его в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в доставке нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковском мошенничестве.

Его электронная карта отслеживания подала сигнал тревоги, когда он вышел из дома, но к тому времени, когда полиция добралась до виллы, ее уже не было.

В заявлении, сделанном поздно вечером в пятницу, министерство финансов заявило, что утвердило указ о замораживании активов, принадлежащих Уссу в Италии, включая миноритарный пакет акций частной компании, его виллу в Базильо и банковский счет, содержащий более 160 000 евро.

США заявляют о политических мотивах

Ранее в этом месяце Аус заявил российскому информационному агентству (РИА), что обвинения США против него политически мотивированы.

Джорджия Мелони, лидер ультраправой партии «Братство Италии», выступает во время митинга на Пьяцца Дуомо перед досрочными выборами 25 сентября в Милане, Италия, 11 сентября 2022 г. (Фото: REUTERS/FLAVIO LO SCALZO)

Его побег смутил правительство, и премьер-министр Джорджия Мелони раскритиковал первоначальное решение предоставить Осу домашний арест.

Два информированных источника сообщили на этой неделе, что министр юстиции Италии начал дисциплинарное производство в отношении трех судей, которым был предоставлен домашний арест.