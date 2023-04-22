Минфин Италии заморозил активы беглого российского бизнесмена Артема Оса

Министерство финансов Италии заявило, что заморозило активы российского бизнесмена Артема Оса, который уклонился от итальянских властей, пытавшихся экстрадировать его в США, и бежал в Россию в прошлом месяце.
Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо на окраине Милана, но сбежал через день после того, как миланский суд согласился передать его в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в доставке нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковском мошенничестве.
Его электронная карта отслеживания подала сигнал тревоги, когда он вышел из дома, но к тому времени, когда полиция добралась до виллы, ее уже не было.
В заявлении, сделанном поздно вечером в пятницу, министерство финансов заявило, что утвердило указ о замораживании активов, принадлежащих Уссу в Италии, включая миноритарный пакет акций частной компании, его виллу в Базильо и банковский счет, содержащий более 160 000 евро.
США заявляют о политических мотивах
Ранее в этом месяце Аус заявил российскому информационному агентству (РИА), что обвинения США против него политически мотивированы.
Его побег смутил правительство, и премьер-министр Джорджия Мелони раскритиковал первоначальное решение предоставить Осу домашний арест.
Два информированных источника сообщили на этой неделе, что министр юстиции Италии начал дисциплинарное производство в отношении трех судей, которым был предоставлен домашний арест.
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