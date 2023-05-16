Минфин наложил санкции на российского разработчика программ-вымогателей, причастных к атакам на полицию и объекты критической инфраструктуры США

Казначейство налагает последствия на главных участников программы-вымогателя

ВАШИНГТОН. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Михаила Матвеева (Матвеев) за его роль в проведении кибератак на правоохранительные органы, предприятия и критически важную инфраструктуру в Соединенных Штатах. В то же время окружные суды США округа Нью-Джерси и округа Колумбия возбудили обвинительные акты против Матвеев. Кроме того, Государственный департамент США объявил о присуждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая привела к аресту и/или осуждению Матвеева в рамках программы вознаграждения за транснациональную организованную преступность.

«Соединенные Штаты не потерпят атак программ-вымогателей против нашего народа и наших учреждений», — заявил Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. «Актеры Rsomware, такие как Матвеев, будут привлечены к ответственности за свои преступления, и мы продолжим использовать все доступные силы и инструменты для защиты от киберугроз».

Последствия атак программ-вымогателей имеют далеко идущие последствия, поскольку жертвы страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы жизненно важных служб. Россия является убежищем для вымогателей, что позволяет таким киберпреступникам, как Матвеев Открыто участвовать в атаках программ-вымогателей против организаций США. в соответствии с анализ По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), 75 процентов инцидентов, связанных с программами-вымогателями, о которых сообщалось в период с июля по декабрь 2021 года, были связаны с Россией, ее агентами или людьми, действующими от ее имени. Связанные с Россией варианты программ-вымогателей, такие как Hive, LockBit и Babuk, которые Матвеев помог разработать и внедрить, нанесли ущерб жертвам в США и во всем мире на миллионы долларов. Одна только группа программ-вымогателей Hive атаковала более 1500 жертв в более чем 80 странах, включая больницы, школьные округа, финансовые компании и другие объекты критической инфраструктуры.

Михаил Матвеев: ведущий участник российской экосистемы программ-вымогателей

Матвеев Он был центральной фигурой в разработке и развертывании вариантов программ-вымогателей Hive, LockBit и Babuk, среди прочих. В 2021 году филиалы программы-вымогателя Babuk атакуют полицейское управление крупного американского города. Хакеры, проникшие в компьютерную сеть полицейского управления, украли домашние адреса, номера мобильных телефонов, финансовые данные, истории болезни и другие личные данные сотрудников полиции, а также конфиденциальную информацию о бандах, подозреваемых в совершении преступлений и свидетелях. в публичном интервью, Матвеев Он взял на себя ответственность за размещение украденных данных полицейского управления в Интернете.

Помимо нападений на государственные учреждения, Матвеев Его связывают со вторжением программ-вымогателей в ряд американских компаний, включая американскую авиакомпанию.

Матвеев Он открыто говорил о своей незаконной деятельности. Он рассказал о своих киберпреступлениях в интервью СМИ, раскрыл код эксплойта для киберпреступников и заявил, что местные власти будут терпеть его незаконную деятельность, если он останется пророссийским.

Управление по контролю за иностранными активами Матвеев В соответствии с разделом 1(a)(2)(c) Исполнительного указа (EO) 13694 с поправками, внесенными Исполнительным указом 13757, за ответственность, соучастие или прямое или косвенное участие в деятельности, связанной с Интернетом, или направляется лицами, полностью или частично находящимися за пределами Соединенных Штатов, которые с достаточной вероятностью могут создать или существенно способствовать серьезной угрозе национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности Соединенных Штатов и имеют цель или результат нарушения работы Высокая доступность компьютера или сети компьютеров.

последствия санкций

В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности идентифицированного лица, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы, и о них должно быть сообщено в OFAC. Правила OFAC в целом запрещают любые транзакции, совершаемые лицами из США или внутри Соединенных Штатов (включая транзакции, проходящие транзитом через Соединенные Штаты), которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или внесенных в список лиц.

Кроме того, лицам, которые участвуют в определенных сделках с физическим лицом, включенным в список сегодня, могут быть назначены лица.

Сила и справедливость санкций проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), но и из готовности OFAC исключить лиц из списка запрещенных лиц в соответствии с законом. Конечная цель наказаний — не наказать, а добиться положительных изменений в поведении. Информацию о процедуре подачи запроса об исключении из списка OFAC, включая список назначенных лиц, см. в OFAC. Часто задаваемые вопросы 897. Подробную информацию о процессе подачи запроса на удаление из санкционного списка OFAC см. на веб-сайте OFAC.

Для получения дополнительной информации о конкретном человеке сегодня.

быть увиденным Руководство OFAC по потенциальным санкционным рискам для облегчения выплаты выкупа было обновлено здесь. Для получения информации о действиях, которые OFAC может рассмотреть в качестве смягчающих факторов в любом соответствующем правоприменительном производстве, связанном с платежами программ-вымогателей с потенциальными рисками штрафных санкций. Информацию о соблюдении санкций, применимых к виртуальной валюте, см. Руководство по соблюдению санкций OFAC для индустрии виртуальных валют находится здесь..

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