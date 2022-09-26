Эфир в значительной степени превзошел биткойн, поскольку обе криптовалюты достигли дна в июне 2022 года. Более высокая прибыль эфира связана с тем, что инвесторы ожидают серьезного обновления блокчейна Ethereum, известного как «Слияние».

Президент России Владимир Путин может использовать криптовалюты, чтобы избежать санкций США и других стран против Кремля за его неспровоцированное вторжение в Украину, заявил во вторник законодателям представитель Минфина.

«Да, сенатор, это возможно», — сказала Элизабет Розенберг, помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений, когда сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, спросила ее, можно ли использовать цифровые активы для уклонения от санкций.

Сенатский комитет по банковским, жилищным и городским делам созвал слушания, чтобы обсудить следующие шаги по противодействию продолжающейся агрессии России против Украины, конфискации активов у российских олигархов и призыву Большой семерки обуздать цены на российскую нефть.

Уоррен сказал, что он обеспокоен возможностью использования криптовалют российской элитой для уклонения от санкций после вторжения страны в Украину в феврале.

«Мы уже знали, что такие страны, как Северная Корея, использовали криптовалюту, чтобы уклоняться от санкций и отмывать по меньшей мере сотни миллионов долларов. И Россия вполне может быть частью этого», — сказал Уоррен.

Министерство финансов уже определило российские компании Попытка обойти санкции с помощью криптографии. В этом месяце были назначены две роты, в том числе двадцать два человека и новая нацистская военизированная группа. Цифровое финансирование России для войны с Украиной.

В апреле агентство планирует Компания по добыче виртуальной валюты Впервые олигарх Константин Малофеев, частный коммерческий банк «Транскапиталбанк» и 40 физических лиц и компаний во главе с Малофеевым.

В том же месяце были введены санкции для Hydra, российского рынка даркнета, и Garantex, биржи виртуальной валюты, чтобы перекрыть некоторые возможности для уклонения от санкций.