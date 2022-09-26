Минфин предостерегает от попыток России обойти санкции с помощью криптовалюты

Эфир в значительной степени превзошел биткойн, поскольку обе криптовалюты достигли дна в июне 2022 года. Более высокая прибыль эфира связана с тем, что инвесторы ожидают серьезного обновления блокчейна Ethereum, известного как «Слияние».
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Президент России Владимир Путин может использовать криптовалюты, чтобы избежать санкций США и других стран против Кремля за его неспровоцированное вторжение в Украину, заявил во вторник законодателям представитель Минфина.
«Да, сенатор, это возможно», — сказала Элизабет Розенберг, помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений, когда сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, спросила ее, можно ли использовать цифровые активы для уклонения от санкций.
Сенатский комитет по банковским, жилищным и городским делам созвал слушания, чтобы обсудить следующие шаги по противодействию продолжающейся агрессии России против Украины, конфискации активов у российских олигархов и призыву Большой семерки обуздать цены на российскую нефть.
Уоррен сказал, что он обеспокоен возможностью использования криптовалют российской элитой для уклонения от санкций после вторжения страны в Украину в феврале.
«Мы уже знали, что такие страны, как Северная Корея, использовали криптовалюту, чтобы уклоняться от санкций и отмывать по меньшей мере сотни миллионов долларов. И Россия вполне может быть частью этого», — сказал Уоррен.
Министерство финансов уже определило российские компании Попытка обойти санкции с помощью криптографии. В этом месяце были назначены две роты, в том числе двадцать два человека и новая нацистская военизированная группа. Цифровое финансирование России для войны с Украиной.
В апреле агентство планирует Компания по добыче виртуальной валюты Впервые олигарх Константин Малофеев, частный коммерческий банк «Транскапиталбанк» и 40 физических лиц и компаний во главе с Малофеевым.
В том же месяце были введены санкции для Hydra, российского рынка даркнета, и Garantex, биржи виртуальной валюты, чтобы перекрыть некоторые возможности для уклонения от санкций.
Правительство США заблокировало доступ ко всем активам, принадлежащим Казначейству США, расположенному или резидентному.
Но Россия развивалась сама Цифровая валюта в начале февраля в надежде на прямую торговлю со странами, которые принимают средства без предварительной конвертации их в доллары. Страна также разработала инструменты для сокрытия происхождения транзакций, поскольку криптотранзакции можно отслеживать в базовой цепочке блоков.
Розенберг подтвердил, что технологии повышения анонимности и другие инструменты, используемые для сокрытия цифровых транзакций, могут помешать применению санкций. Опубликовано Министерством финансов Первые ограничения на эти «миксеры». Май и другое разрешение, «Торнадо Кэш», В августе месяце.
Уоррен отметил, что Coinbase, ведущая криптовалютная биржа США, в этом месяце подала иск против Министерства финансов от имени пользователей Tornado Cash.
Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, сказал CNBC, что санкции создали «опасный прецедент», но Розенберг сказал, что они были эффективными.
«Любой преступник (который) использует миксер, чтобы попытаться отмыть свои средства, доходы от коррупции или любой преступной деятельности. Отмывание денег недопустимо», — сказал Розенберг.
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