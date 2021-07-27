Минфин России готовит разъяснения по Декларации соответствия вина – Бизнес и Экономика

Москва, 26 июля. / ТАСС /. В понедельник ведомство сообщило, что Минфин России подготовил разъяснения относительно декларирования соответствия винодельческой продукции правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Минфин по согласованию с Минсельхозом России и российскими агентствами по сертификации и сертификации алкогольной продукции подготовил «Официальные разъяснения по вопросу соблюдения импортерами норм Федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в отношении Декларации. о соответствии винной продукции Минпромторг сообщил, что алкогольная продукция вводится в обращение в России при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ».

По данным Минфина, в этих правилах не указывается классификация видов винной продукции. «В упрощенном режиме алкогольная продукция может быть заменена зарегистрированной декларацией соответствия при условии, что физические, химические и другие свойства продукции остаются неизменными. Никаких повторных испытаний и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не требуется, когда эти декларации заменяются в сроки уточнения наименования вида продукции ».

В ведомстве сообщили, что заявитель может подать заявку на регистрацию новой декларации о соответствии через сервис на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации России. Регистрация бесплатна.