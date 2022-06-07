Минфин США заявил, что любые покупки российских долгов и акций запрещены в рамках санкций

ВАШИНГТОН/ЛОНДОН (Рейтер) — Министерство финансов США уведомило американских финансовых управляющих о том, что санкции Вашингтона в отношении Москвы запрещают любые покупки на вторичном рынке долговых обязательств или акций, принадлежащих правительству и российским компаниям, а не только новую эмиссию, что еще больше ужесточает ограничения в отношении страны в их будить. Вторжение в Украину.

В директиве Министерства финансов, опубликованной в понедельник, говорится, что указы о введении санкций в отношении России «запрещают гражданам США покупать новые и существующие долговые ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации».

«В соответствии с нашей целью лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, министерство финансов США ясно дало понять, что американскому народу запрещено делать новые инвестиции в успех России, в том числе посредством покупок на вторичном рынке», — говорится в сообщении. Пресс-секретарь казначейства Он сказал.

Ранее Вашингтон запретил американцам покупать новые российские долги. В новом руководстве четко указано, что запрет также распространяется на любой долг, уже обращающийся на вторичном рынке.

Аналитики Morgan Stanley подсчитали, что объем российского государственного и корпоративного долга на международных рынках немного увеличился до чуть более 472 миллиардов долларов в начале года, что делает его одним из крупнейших по объему на развивающихся рынках после Мексики и Индонезии. и Турция.

Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Москвы после ее вторжения в Украину 24 февраля, в том числе против крупнейшего кредитора страны и самого президента России Владимира Путина.

Россия разбомбила города до руин, а в городах, из которых были выведены ее войска, были обнаружены тела мирных жителей после того, как она начала так называемую спецоперацию по разоружению Украины. Киев и его западные союзники говорят, что это беспочвенный предлог для начала неспровоцированной войны.

(Репортаж Дафны Псалидакис в Вашингтоне и Марка Джонса в Лондоне; под редакцией Дэвида Грегорио)