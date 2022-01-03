Миньян Ревью — Страсть и паранойя в драме гей-еврейской идентичности | Кино

ТЕго фильм — вымышленный дебют кинорежиссера Эрика Стила, ранее создавшего скандальный документальный фильм «Мост» о людях, которые убивают себя, спрыгнув с моста Золотые Ворота. Миньян — это сдержанная, отстраненная эмоциональная драма, действие которой происходит в 1980-х годах среди русско-еврейской иммигрантской общины в Маленькой Одессе Нью-Йорка. Дэвид (Сэмюэл Х. Левин) — молодой еврей-гей, который много читает Джеймса Болдуина. Он не в ладах со своими высокомерными родителями и ближе к своему недавно овдовевшему дедушке Джозефу (Рон Рифкин), который теперь владеет скромной, но удобной квартирой в субсидируемой резиденции, столь желанной религиозными евреями. Дэвид тоже переезжает туда жить, поскольку они оба соглашаются составить необходимое количество («миниан») для общественного богослужения.

Дэвид видит, что двое пожилых евреев в здании на самом деле являются супружеской парой, и их отношения были приняты по принципу «не спрашивай, не говори», но их гендерная идентичность формально подавляется, или в любом случае подразумевается, что они несправедливы, актуальны по сравнению с ужасами, которые они пережили во время войны, и, как следствие, необходимостью приверженности традиционному иудаизму. Еврейская идентичность Дэвида также противоречит его скрытой гей-идентичности, и у него роман с красивым барменом Эриком (Крис Перфетти), который злится на незнание Дэвида кризиса СПИДа.

Стил привносит в свой фильм особый контроль и сдержанность, как с точки зрения приглушенной цветовой палитры, так и с точки зрения эмоционального языка, которые, несмотря на явные сцены обоих полов, гомофобного напряжения и паранойи, неоднозначны и вводят в заблуждение. Однако фильм завершается этой странной редкостью: стоп-кадром, который, кажется, принадлежит более легкому и более юмористическому фильму. Levine демонстрирует уверенное и интеллектуальное исполнение.