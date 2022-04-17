Минэкономики отвергает «вредный и безответственный» телерепортаж о том, что Россия уклоняется от санкций в грузинском порту

Министерство экономики Грузии в субботу отвергло телерепортаж о том, что черноморский порт Батуми обслуживал российские корабли для обхода международных санкций против России, назвав эти обвинения «вредными и безответственными».

Заявлением министерство отреагировало на репортаж телеканала «Пирвели» в Садурдае, в котором утверждалось, что Терминал 1 порта обслуживает российские суда и позволяет обойти санкции, введенные против России в связи с ее продолжающимся вторжением в Украину.

В ведомстве заявили, что услуги, оказываемые на станции, не являются нарушением или обходом санкций, пояснив, что санкции включали исключения для энергетики, сельского хозяйства и продовольствия, а также гуманитарной помощи. В министерстве заявили, что заход корабля 7 апреля в порт включал выгрузку дизельного топлива, поэтому он подпадает под исключения.

«7 апреля 2022 года теплоход «Лояльти» под российским флагом зашел на причал Терминала 1 порта Батуми, выгрузил дизельное топливо и 12 апреля вышел из порта», — говорится в сообщении. Произошло это накануне введения нового раунда санкций ЕС против России.

Министерство также указало в своем ответе на отчет, что торговые отношения между Европейским Союзом и Россией в области энергетики сохраняются.

В официальном заявлении также говорилось, что местный телеканал продолжал «вести себя злонамеренно и безответственно» и что его репортажи были «не подвергнуты цензуре и опасны» для государственной безопасности. Министерство обвинило канал в проведении «кампании против Грузии» с «безответственной» информацией в своих репортажах.