Минэнерго ожидает, что поставки газа по Северному потоку-2 начнутся в 2021 году – бизнес и экономика

Владивосток, 2 сентября. / ТАСС /. Минэнерго России ожидает, что поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» начнутся к концу этого года, заявил министр Николай Шульгинов на брифинге на Восточном экономическом форуме в четверг.

«Думаю, поставки газа по« Северному потоку – 2 »начнутся в этом году», – сказал он.

Ранее российский производитель газа “Газпром” заявлял, что в этом году по газопроводу “Северный поток-2” может быть доставлено 5,6 млрд кубометров газа.

В конце июля сообщалось, что «Северный поток-2» завершен на 99%, а линкор «Фортуна» продолжает работы на последнем участке. Первая серия газопровода была завершена в июне 2021 года. Президент России Владимир Путин заявил 20 августа, что строительство газопровода близится к завершению, и осталось проложить всего 15 километров по морю.

Проект «Северный поток – 2» предусматривает строительство двух газопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от трубопровода из-за возможных санкций США. В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Шестой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября в гибридном формате, а основная тема деловой программы – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Форум организован Фондом Росконгресс. ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотоагентство организатора мероприятия.