Минэнерго России предлагает начать развитие водородной отрасли с обзора – бизнес и экономика

Москва, 24 марта. Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил в среду, что необходимо рассмотреть все эффективные проекты в отечественной водородной энергетике, прежде чем говорить о разработке системы коммерческого хранения и транспортировки водорода в России.

«Я думаю, что мы должны начать в первую очередь с инвентаризации списка уже существующих проектов и стадии их разработки. Это связано с тем, что водородная энергетика, хотя и существует уже очень давно и развивается в течение длительного периода, все еще существует. на первом этапе », – сказал чиновник. В начале цикла разработки».

Сорокин отметил, что в первую очередь следует сосредоточить внимание на технологиях производства водорода, «экологически безопасных для всех потребителей», и на стоимости производства водорода. «В этом плане важно понимать, что должны быть коммерческие подходы, то есть [hydrogen production – TASS] Технология должна обеспечивать потребительскую цену на водород, сопоставимую с другими источниками энергии. Другими словами, мы должны достичь 0,5–1,5 доллара за килограмм, а такая возможность в настоящее время недоступна для всех методов производства и транспортировки водорода ».