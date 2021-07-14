Минюст Трампа попытался изъять записи репортеров Washington Post о российских утечках.

Министерство юстиции Трампа пыталось получить записи сообщений трех репортеров Washington Post в течение 2017 года в рамках судебных разбирательств по сообщениям о вмешательстве России в выборы и о российском после, Судебные документы Обнародовано на шоу вторника.
почему это имеет значение: В распоряжение суда Оно было засекречено за день до того, как Билл Барр ушел с поста генерального прокурора в декабре прошлого года.
- В прошлом месяце министерство юстиции Байдена заявило, что не будет тайно конфисковывать записи репортеров, участвовавших в расследовании утечки информации, после того, как выяснилось, что администрация Трампа получила записи телефонных разговоров репортеров New York Times, Washington и CNN.
подробности: Приказ был направлен на раскрытие утечки секретной информации, содержащейся в трех статьях WashPost Адама Энтуса, Грега Миллера и Элейн Накашима, записи которых администрация Трампа пыталась получить:
- 1 статья из Май 2017 г. О беседах зятя и старшего советника президента Трампа Джареда Кушнера с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком
- а Отчет за июнь 2017 г. О том, как администрация Обамы отреагировала на вмешательство правительства России в выборы в США.
- а Июль 2017 кусок О дискуссиях Кисляка с тогдашним сеном. Джефф Сешнс, который стал первым генеральным прокурором администрации Трампа.
Из примечания: Администрация Байдена изначально выступила против публикации документов. Мировой судья Диа Фаруки заявила в своем распоряжении, что «правительство не может осуществлять полномочия по опечатыванию без разбора».
- Она сказала, цитируя предыдущее мнение со ссылкой на фильм 1981 года «В поисках утраченного ковчега». WashPost заметки Сделано генеральным прокурором Мерриком Гарландом, когда он был судьей апелляционного суда.
- «Вместо этого он просто заморожен в карбоните, ожидая, чтобы со временем оттаять», – добавил Фаруки, цитируя фильм 1980 года «Империя наносит ответный удар».
что они говорят: «Снятие печати с запроса электронной почты наших репортеров было важным шагом, – сказал в своем заявлении издатель Washington Post Фред Райан. – По-прежнему крайне важно, чтобы был составлен полный отчет о том, что произошло».
- Связаться с представителями Barr и Минюста сразу не удалось.