Министерство юстиции Трампа пыталось получить записи сообщений трех репортеров Washington Post в течение 2017 года в рамках судебных разбирательств по сообщениям о вмешательстве России в выборы и о российском после, Судебные документы Обнародовано на шоу вторника.

почему это имеет значение: В распоряжение суда Оно было засекречено за день до того, как Билл Барр ушел с поста генерального прокурора в декабре прошлого года.

В прошлом месяце министерство юстиции Байдена заявило, что не будет тайно конфисковывать записи репортеров, участвовавших в расследовании утечки информации, после того, как выяснилось, что администрация Трампа получила записи телефонных разговоров репортеров New York Times, Washington и CNN.

подробности: Приказ был направлен на раскрытие утечки секретной информации, содержащейся в трех статьях WashPost Адама Энтуса, Грега Миллера и Элейн Накашима, записи которых администрация Трампа пыталась получить:

1 статья из Май 2017 г. О беседах зятя и старшего советника президента Трампа Джареда Кушнера с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком

а Отчет за июнь 2017 г. О том, как администрация Обамы отреагировала на вмешательство правительства России в выборы в США.

а Июль 2017 кусок О дискуссиях Кисляка с тогдашним сеном. Джефф Сешнс, который стал первым генеральным прокурором администрации Трампа.

Из примечания: Администрация Байдена изначально выступила против публикации документов. Мировой судья Диа Фаруки заявила в своем распоряжении, что «правительство не может осуществлять полномочия по опечатыванию без разбора».

Она сказала, цитируя предыдущее мнение со ссылкой на фильм 1981 года «В поисках утраченного ковчега». WashPost заметки Сделано генеральным прокурором Мерриком Гарландом, когда он был судьей апелляционного суда.

«Вместо этого он просто заморожен в карбоните, ожидая, чтобы со временем оттаять», – добавил Фаруки, цитируя фильм 1980 года «Империя наносит ответный удар».

что они говорят: «Снятие печати с запроса электронной почты наших репортеров было важным шагом, – сказал в своем заявлении издатель Washington Post Фред Райан. – По-прежнему крайне важно, чтобы был составлен полный отчет о том, что произошло».