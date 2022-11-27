Мирные жители покидают Херсон после российских ударов по освобожденному городу | Новости, спорт, вакансии

Авторы Сэм Медник и Джейми Китон, Associated Press

Херсон, Украина (AFP) – В субботу мирные жители, спасаясь от бомбардировок, устремились из города на юге Украины, который они праздновали отвоевание всего за несколько недель до этого.

Исход из Херсона произошел, когда Украина официально вспомнила о голоде сталинской эпохи и стремилась обеспечить, чтобы война России в Украине не лишила других стран мира ее жизненно важного экспорта продовольствия.

На окраине Херсона на километр и более вытянулась вереница грузовиков, микроавтобусов, легковых автомобилей, каких-то прицепов или фургонов с животными и другим имуществом.

Дни интенсивных бомбардировок со стороны российских войск привели к горько-сладкому исходу: многие мирные жители были рады, что их город снова взят, но сожалели о том, что не смогли остаться.

«Очень грустно, что мы уезжаем из дома», — сказал Евгений Янков за рулем пикапа. «Сейчас мы свободны, но нам нужно уходить, потому что идет бомбежка, и среди населения есть погибшие».

Кивнув сзади, Светлана Романьевна добавила: «Мы прошли через настоящий ад. Наш район горел, это был кошмар. Все было в огне.

Эвакуация 400 пациентов из Херсонской психиатрической больницы, которая расположена недалеко от электростанции и линии фронта, началась в четверг и будет продолжена в ближайшее время, сообщила Эмили Фор, координатор проекта экстренной помощи «Врачей без границ» в Украине. дней.

В последние дни Украина столкнулась с сильным артиллерийским обстрелом российской стороны и атаками беспилотников, причем особенно интенсивными были бомбардировки Херсона. Ракетные обстрелы часто в основном поражали инфраструктуру, хотя сообщалось о жертвах среди гражданского населения. Ремонтные бригады по всей стране пытаются восстановить пришедшие в негодность системы отопления, электроснабжения и водоснабжения.

Россия активизировала атаки на критически важную инфраструктуру после неудач на поле боя. Пожилой гражданин России заявил в субботу, что в российских вооруженных силах не хватает врачей, что было редким публичным признанием проблем в вооруженных силах.

В столице Киеве президент Владимир Зеленский провел насыщенный дипломатический день, пригласив нескольких лидеров Европейского союза на встречи и проведя «международный саммит по продовольственной безопасности», чтобы обсудить продовольственную безопасность и экспорт сельскохозяйственной продукции из страны. Сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, позволила безопасно экспортировать украинское зерно в Черное море на фоне беспорядков военного времени, влияющих на движение транспорта.

«Общая сумма, которую мы собрали за «зерно с Украины», составляет уже около $150 млн. Работа идет, — сказал Зеленский в своем ночном телеобращении. — Мы готовим до 60 кораблей. Мы все не только отправляем украинскую сельхозпродукцию в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия».

Присутствовали премьер-министры Бельгии, Польши и Литвы, а также президент Венгрии, и многие другие участвовали по видеосвязи. Зеленский заявил, что саммит поддержали более 20 стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина, несмотря на финансовые трудности, выделила 900 миллионов гривен (24 миллиона долларов) на закупку кукурузы для таких стран, как Йемен, Судан, Кения и Нигерия.

Наш Саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 стран. Общая сумма, которую мы собрали для «Зерна с Украины», составляет уже около 150 миллионов долларов США. Работа продолжается. Мы поставляем до 60 судов. Мы все не только отправляем украинскую сельхозпродукцию в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что голод не должен снова использоваться в качестве оружия.

Напоминание о запасах продовольствия пришло вовремя: украинцы отмечали 90-летие начала «Голодомора», или Великого голода, в результате которого за два года погибло более 3 миллионов человек, поскольку советское правительство при диктаторе Иосифе Сталине конфисковало продукты. и запасы зерна и депортировали многих украинцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц почтил память, проведя параллели с влиянием войны на Украине на мировые рынки. Экспорт из Украины возобновился в рамках сделки при посредничестве ООН, но он остается значительно ниже довоенного уровня, что приводит к росту мировых цен.

«Сегодня мы едины в утверждении, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия», — сказал Шульц в видеообращении. «Вот почему мы не можем позволить себе то, что наблюдаем: худший за последние годы глобальный продовольственный кризис с разрушительными последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара и от Сахеля до Африканского Рога».

По его словам, Германия в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН предоставит дополнительно 15 млн евро на поставки зерна из Украины.

Шульце говорил о межпартийной группе законодателей в Германии, стремящихся на следующей неделе принять парламентскую резолюцию, признающую голод 1930-х годов «геноцидом».

В ООН заявили, что в прошлом году Украина и Россия обеспечили около 30% мирового экспорта пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более 50% подсолнечного масла.

В сообщении в социальной сети Telegram в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более 3000 специалистов местного коммунального предприятия продолжали работать «круглосуточно» и сумели восстановить тепло в более чем 90% жилых домов. В то время как около четверти населения Киева остались без электричества, он сообщил, что подача воды восстановлена ​​для всех жителей города.

Борьба за восстановление власти началась после того, как премьер-министр Бельгии Александр де Кроо встретился в субботу с Зеленским в Киеве.

«Это может быть трудная зима», — сказал он, имея в виду взносы Бельгии на генераторы, поддержку школ и больниц в Украине, а также военную помощь, такую ​​как «топливо, пулеметы, артиллерия и т. д.».

«И стоя здесь, мы надеемся дать вам надежду и стойкость в борьбе в это трудное время».

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Котенок сообщает из Киева, Украина.

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