Мирные жители укрываются от российской бомбардировки украинского химзавода – губернатор

Губернатор региона сообщил агентству Рейтер в среду, что несколько мирных жителей укрылись от российских бомбардировок под химическим заводом в украинском городе Северодонецк, и власти опасаются, что там все еще есть запасы опасных материалов. Российские войска вошли в город, крупнейший все еще контролируемый Украиной город на востоке Луганской области, в конце прошлой недели после нескольких недель бомбардировок, когда они пытались взять под полный контроль промышленный район Донбасса.

Во вторник Украина заявила, что в результате удара российской авиации по резервуару с азотной кислотой в Северодонецке образовалось большое розовое облако. «Там есть мирные жители в убежищах, и их довольно много», — сказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай о химзаводе «Азот», добавив, что под заводом есть укрытия, «которые относятся к советским временам».

«Это частная фабрика, и мы не можем знать на 100%, остались ли там какие-либо химикаты», — сказал он. «Мы получили заверения, что (химикатов) не осталось, но, как мы видим, некоторые остатки все еще есть», — сказал он, имея в виду свалку во вторник.

Однако Гайдай сказал, что завод вряд ли станет местом недельной осады, аналогичной сталелитейному комплексу «Азовсталь» в юго-восточном городе Мариуполь. По его словам, украинские военные не возводили укрепления на территории завода из-за химической опасности.

Он сказал: «Азовесталь не будет вторым, потому что у него есть огромный подземный город… которого нет в Азоте». Гайдай сказал, что 70% Северодонецка находится под контролем российских войск, 10-15% являются «серой зоной», а остальное контролируется Украиной.

Он сказал, что некоторые гуманитарные грузы, в том числе вода и лекарства, были собраны до нападения России, но Украина потеряла связь с городской больницей. Гидаи сказал, что один мост, ведущий в Северодонецк из соседнего города Лысеханска, был разрушен, а другой был поврежден, но легковые автомобили все еще ходили. (Отчетность Павла Политюка; сценарий Конора Хамфриса; редактирование Криса Риза и Гранта МакКолла)

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически генерируется из общей ленты.)