Мирный план Зеленского абсурден, а серьезных предложений на столе нет

МОСКВА (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что Москва еще не видела серьезных предложений о мире на Украине и что предложения президента Владимира Зеленского абсурдны.

Лавров сказал, что Москва готова обсудить конфликт с западными странами и ответить на любые серьезные предложения, но любые переговоры должны быть направлены на решение более широких проблем безопасности России.

Выступая на пресс-конференции в Москве, Лавров вновь призвал НАТО убрать свою «военную инфраструктуру» с Украины и других стран, близких к границам России.

«О переговорах с Зеленским не может быть и речи», — сказал Лавров, охарактеризовав план украинского лидера из 10 пунктов, который он обнародовал в ноябре прошлого года, как состоящий из «совершенно нелепых инициатив».

Что касается перспектив переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу, то мы будем готовы откликнуться на любые серьезные предложения. (Но) мы пока не видим серьезных предложений. Мы будем готовы его рассмотреть и принять решение. — сказал Лавров.

Лавров заявил, что заявления западных правительств о том, что они не будут ничего обсуждать по Украине без участия Киева, являются «всей чушью», потому что Запад уже принимает решения.

(Отчетность Reuters; редактирование Кевина Леви)