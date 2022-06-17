Мировой оборот Maverick превышает 800 миллионов долларов; Самое большое свидание с Томом Крузом в истории — Крайний срок

Парамаунт / Skydance Лучший стрелок: Маверик Он добился еще одного заметного достижения в прокате, на этот раз превысив 800 миллионов долларов по всему миру. com по всему миру до четверга 806,4 миллиона долларовВключая 422,2 миллиона долларов местные и 384,2 миллиона долларов из международного проката.

Это делает сиквел самым большим фильмом Тома Круза, когда-либо снятым в мире. Миссия невыполнима — Последствия (791,1 млн долларов США). Это тоже произошло всего за 21 день после выхода на экраны. Уже в то время, диссидент Это вторая по величине версия Paramount. Всегда.

на международном уровне диссидент В настоящее время это крупнейший кинокруиз на 23 рынках, включая Великобританию, Австралию и Бразилию. Это также крупнейшая игра Paramount Pictures в прямом эфире на 15 рынках, включая Великобританию, Австралию, Францию ​​и Бразилию.

Как я писал в воскресенье, это явление имеет все шансы превысить 1 миллиард долларов по всему миру. Фильм все еще демонстрируется в Корее, на большом круизном рынке, премьера которого состоится на следующей неделе. Он направляется туда, чтобы лично представить его фанатам.

Что больше всего впечатляет в фильме, который вернул Круза в кабину пилота, где он впервые катапультировался к мировой славе, так это то, что он достиг заоблачных высот без участия Китая и России. Он привлекает «старшую» аудиторию.

Подводя итог, после его выхода в конце мая Джозеф Косински поставил диссидент Это зажгло пламя громким выступлением Круза как за границей, так и внутри страны.

Военно-морской, ТГМ Удивительный комментарий, он упал за второй год на беспрецедентные 16%; Последняя сессия упала всего на 39%, несмотря на приход Доминион Мир Юрского периода Потеря экранов IMAX.

Ранее на этой неделе Энтони упомянул, что диссидент Он превысил 400 миллионов долларов в Северной Америке и легко стал самым кассовым фильмом года на данный момент и вторым самым кассовым фильмом о пандемии после Sony. Человек-паук: В доме нет места (804,7 млн ​​долларов).

Мы будем продолжать идти по пути.