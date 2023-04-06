Мировой шахматный турнир без лучшего игрока в мире

Когда Ян Непомнящий и Дин Лижэнь встретятся в воскресенье в первом матче чемпионата мира по шахматам, политическое противостояние будет разыгрываться в тени отсутствующего соперника Магнуса Карлсена.
Карлсен, норвежец № 1 в мире, объявил в прошлом году, что добровольно откажется от короны, которую он держал в течение последнего десятилетия. В июле, всего через семь месяцев после победы над Непомнящим в последней из его четырех успешных защит, Карлсен сказал, что ему не хватает мотивации, чтобы подготовиться к еще одному испытанию — процесс, который может занять месяцы.
Вместо этого тот, кто выиграет матч до лучших из 14 в Астане, Казахстан, между Непомнящим и Дэном, заберет домой официальный титул чемпиона мира и заработает 1,2 миллиона евро (около 1,3 миллиона долларов), что составляет 60 процентов от призового фонда. . . . Единственная проблема в том, что отсутствие Карлсена лишило матч самой убедительной ничьей и, возможно, некоторой легитимности.
Прошлый месяц , во время разговора Бывший чемпион мира Гарри Каспаров перед комментаторами Кубка Америки, элитного турнира, проводимого в Сент-Луисе, отказался от решающего поединка этого месяца за звание лучшего матча. «Я вряд ли могу назвать это матчем на первенство мира», — сказал Каспаров. «Для меня в матче на первенство мира должен участвовать сильнейший игрок планеты, а в этом матче нет».
Каспаров добавил, что он не пытался отобрать что-либо у Непомнящего, занявшего второе место, или Дина, занявшего третье место, которые заработали право бороться за титул, заняв первое и второе места в прошлогоднем турнире претендентов. Но, отметил Каспаров, игра должна вернуться в 1975 год, чтобы найти последний раз, когда абсолютный чемпион не играл в финальном шахматном шоу. В том же году Бобби Фишер, темпераментный американец, завоевавший титул тремя годами ранее, был лишен титула, потому что он и Международная шахматная федерация, руководящий орган игры, не смогли договориться об условиях защиты своего титула.
Однако Каспаров сказал, что даже это сравнение не идеально, потому что после завоевания титула в 1972 году «Фишер перестал играть в шахматы». Он отметил, что Карлсена точно нет.
Это не значит, что матч пройдет без драмы. Еще задолго до прибытия игроков Международная шахматная федерация, более известная как ФИДЕ, столкнулась с рядом острых PR-вопросов.
Одним из них является российское гражданство Непомнящий. Хотя он был одним из 44 элитных российских шахматистов, подписавших контракт с Открой письмо В апреле прошлого года он осудил вторжение России в Украину, и, хотя санкции означают, что он играет под флагом ФИФА, что делает ее официально нейтральной, перспектива его победы над Дингом может поставить шахматы в неловкое положение: главный титул в игре окажется в руках России. Впервые с 2007 года страна продолжает вести войну в Украине.
Он не единственное российское звено в турнире: президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер России, хотя он также стремится дистанцироваться от победы. Титульный спонсор матча, Freedom Holding Corp., розничный брокерский и инвестиционный банк, котирующийся на бирже Nasdaq, выразил собственные опасения. Штаб-квартира банка находится в Казахстане, но его основатель, 35-летний Тимур Турлов, россиянин. В июне прошлого года Турлов передал свое гражданство Казахстану, но остается в санкционном списке украинского правительства.
Между тем, победа Дин даст Китаю и мужской, и женский чемпионаты мира. (Гу Вэньцзюнь — действующая чемпионка среди женщин, и она собирается сыграть титульный матч против Ли Тинъе, которая на этой неделе выиграла турнир среди женщин, чтобы гарантировать, что женский титул перейдет к китаянке.)
В любом случае, титул среди мужчин будет рассматриваться страной, претендующей на него, как главный приз на фоне растущей геополитической напряженности между Россией, Китаем и Западом. Если Китай потребует и того, и другого, его победа будет полна иронии.
Шахматы были запрещены в течение первых восьми лет Культурной революции как игра декадентского Запада. Даже сегодня сянци, китайская версия шахмат, все еще более популярна в Китае. К концу месяца вы можете стать домом для нескольких чемпионов мира.
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