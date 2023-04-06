Мировой шахматный турнир без лучшего игрока в мире

Когда Ян Непомнящий и Дин Лижэнь встретятся в воскресенье в первом матче чемпионата мира по шахматам, политическое противостояние будет разыгрываться в тени отсутствующего соперника Магнуса Карлсена.

Карлсен, норвежец № 1 в мире, объявил в прошлом году, что добровольно откажется от короны, которую он держал в течение последнего десятилетия. В июле, всего через семь месяцев после победы над Непомнящим в последней из его четырех успешных защит, Карлсен сказал, что ему не хватает мотивации, чтобы подготовиться к еще одному испытанию — процесс, который может занять месяцы.

Вместо этого тот, кто выиграет матч до лучших из 14 в Астане, Казахстан, между Непомнящим и Дэном, заберет домой официальный титул чемпиона мира и заработает 1,2 миллиона евро (около 1,3 миллиона долларов), что составляет 60 процентов от призового фонда. . . . Единственная проблема в том, что отсутствие Карлсена лишило матч самой убедительной ничьей и, возможно, некоторой легитимности.